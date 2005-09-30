شيخ: طرح فعاليتهاي پرورشي و تربيتي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بررسي مي شود

محمد علي شيخ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به طرح فعاليتهاي پرورشي و تربيتي در آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: اين طرح به شكل تخصصي و فني در كميسيون آموزش وتحقيقات و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است .

وي در ادامه گفت: اين طرح گام اول براي آموزش مهارتهاي زندگي ديني است كه به انجام فعاليتهاي تربيتي و پرورشي، در جايگاهي ويژه و تخصصي و نه بصورت احساسي، مي پردازد.

شيخ در ادامه افرود: هدف از ارائه اين طرح آن است كه درآموزش و پرورش كشور علاوه بر آموزش علوم روز، به معلومات ديني و تجربي هم پرداخته شود، يكي از مباحث ما ارائه مسائل پرورشي در نظام تربيتي است .

وي تصريح كرد: برنامه ريزي تحصيلي و تأليف كتب درسي، مدارس و رفتار معلمان، بايد در جهت ارتقاء معلومات ديني تلاش كنند تا دوگانگي و تضادي در آموزشها وجود نداشته باشد.

عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: از آنجا كه در يك نظام ديني زندگي مي كنيم، مسائل ديني در زندگي اهميت بسياري دارد و نظام آموزشي هم بايد به اين جريان توجه اساسي داشته باشد.

وي افزود: اگرچه در حال حاضر نيز در كتب درسي اين آموزش را مي بينيم و در متون ديني مدارس اين مسائل مطرح مي شود اما بازنگري در برنامه تحصيلي و آموزشي ضروري است و بايد به شكل جدي تري دراين زمينه بررسي صورت گيرد، چرا كه در آموزش و پرورش، جنبه هاي عمومي و نظري مسائل ديني بيشتر ازجنبه هاي عملي در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي ديني انجام گرفته است .

محمد علي شيخ مسئول اصلي آموزش مهارتهاي زندگي ديني را آموزش و پرورش معرفي كرد و گفت: بطور كلي خانواده، آموزش و پرورش وجامعه در انجام اين آموزشها بسيار مؤثر هستند اما بايد هماهنگ و همسو با يكديگر عمل كنند .

وي در ادامه افرود: سينما، تلويزيون، جرايد و بطور كلي رسانه ها بايد برنامه هاي خود را با آموزشهاي مدرسه و خانواده هماهنگ كنند تا نتايج مطلوبي از اين آموزشها حاصل شود .

عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بين آموزشهاي انجام گرفته از سوي مدارس، خانواده ها و رسانه ها هماهنگي وجود ندارد، و امروزه اين امر باعث مي شود كه دانش آموزان در معرض چند گانگي قرار گيرند و انتخاب آموزه ها براي آنان مشكل مي شود .

وي تصريح كرد: اين آموزشها بايد با سياستگذاري درست و برنامه ريزي دقيق انجام شود تا همه نهادها و سازمانهاي مسئول در عرصه آموزش مهارتهاي زندگي ديني در يك جهت حركت كنند.