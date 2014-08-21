ضرورت استفاده از خدمات پست در راستای افزایش امنیت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذربایجان شرقی اظهار داشت: شبکه پست به عنوان یک شبکه ارتباطی مهم جایگاه ویژه ای در کشور دارد که با تدابیر دولت و مسئولان هم اکنون این جایگاه توسعه یافته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه حمایت های دولت و مجلس باعث شد جایگاه پست در ایران ارتقا یابد و در این زمینه استان آذربایجان شرقی به دلیل حمایت مسئولان استانی توانسته است خدمات پست را در سطح استان افزایش دهد.

مهری با اشاره به انعقاد تفاهمنامه این سازمان با استاندار آذربایجان شرقی گفت: هشت استان در کشور به انعقاد این قرار داد اقدام خواهند کرد که تاکنون سه استان قم، فارس و مازندران این تفاهمنامه را امضا کرده اند که این طرح زمینه ساز تحول اداری در استان و پیشنیاز اجرایی شدن دولت الکترونیک خواهد بود.

وی افزود: دولت الکترونیک بدون پست معنا ندارد و پست رابط امین میان مردم و دولت و مردم با یکدیگر است.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پایان اظهار داشت: هم اکنون 20 سازمان به طور مستقیم به درب خانه های مردم مراجعه می کنند، در صورتی که اگر این فعالیت ها بر عهده پست گذاشته شود، بر میزان امنیت شهروندان افزوده می شود.