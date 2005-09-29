نوازنده غريب در بستر بيماري است

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر"، "علي رباني" از نوازندگان قديمي تنبك است، در سن هفتاد و هفت سالگي در بيمارستان بستري شده است.
وي هم اكنون به علت سكته قلبي در بيمارستان سعيديه اسلام شهر بستري است.
گفتني است، "علي رباني" متولد سال 1307 است.
"علي رباني" كه از اساتيد موسيقي در نوازندگي تنبك است، در تخت بيمارستان آرميده است.
به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر"، "علي رباني" از نوازندگان قديمي تنبك است، در سن هفتاد و هفت سالگي در بيمارستان بستري شده است.
وي هم اكنون به علت سكته قلبي در بيمارستان سعيديه اسلام شهر بستري است.
گفتني است، "علي رباني" متولد سال 1307 است.
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