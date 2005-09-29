نوازنده غريب در بستر بيماري است

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر"، "علي رباني" از نوازندگان قديمي تنبك است، در سن هفتاد و هفت سالگي در بيمارستان بستري شده است.

وي هم اكنون به علت سكته قلبي در بيمارستان سعيديه اسلام شهر بستري است.

گفتني است، "علي رباني" متولد سال 1307 است.