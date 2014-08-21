اکران ویژه «امروز» و «فرشته ها با هم می آیند» در ایام شهادت امام صادق(ع) ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، نور تابان شرکت پخش کننده فیلم سینمایی «امروز» اعلام کرد شورای صنفی نمایش پس از دریافت و بررسی درخواست این شرکت و نیز حوزه هنری پخش کننده فیلم «فرشته ها با هم می آیند» با ادامه نمایش این دو فیلم در ایام سوگواری پایان هفته جاری موافقت کرد.
پیش از این غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش نیز عنوان کرد: با توجه به فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، سینماهای کشور از ساعت 18 روز پنجشنبه 30 مردادماه تا صبح شنبه یکم شهریورماه تعطیل خواهند بود؛ با این حال فقط سینماهایی که فیلمهای «امروز» و «فرشتهها با هم میآیند» را نمایش میدهند، به کار خود ادامه خواهند داد.
وی افزود: پخشکنندههای این دو فیلم یعنی شرکت نورتابان و حوزه هنری درخواستی را برای نمایش این دو فیلم در روزهای سوگواری به ارشاد ارائه کردند که با توجه به مضمون این دو فیلم، درخواست آنها پذیرفته شد.
سینماهای تهران و شهرستان ها میزبان «امروز» به کارگردانی رضا میرکریمی و «فرشتهها با هم میآیند»به کارگردانی حامد محمدی در دوره اکران عید فطر هستند.
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