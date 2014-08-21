اکران ویژه «امروز» و «فرشته ها با هم می آیند» در ایام شهادت امام صادق(ع) ‏

به گزارش خبرگزاری مهر، نور تابان شرکت پخش کننده فیلم سینمایی «امروز» اعلام کرد شورای صنفی نمایش پس از دریافت و بررسی درخواست این ‏شرکت و نیز حوزه هنری پخش کننده فیلم «فرشته ها با هم می آیند» با ادامه نمایش این دو فیلم در ‏ایام سوگواری پایان هفته جاری موافقت کرد. ‏

پیش از این غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش نیز عنوان کرد: با توجه به فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر ‏صادق(ع)، سینماهای کشور از ساعت 18 روز پنج‌شنبه 30 مردادماه تا صبح شنبه یکم شهریورماه تعطیل خواهند بود؛ با این ‏حال فقط سینماهایی که فیلم‌های «امروز» و «فرشته‌ها با هم می‌آیند» را نمایش می‌دهند، به کار خود ادامه خواهند داد.‏

وی افزود: پخش‌کننده‌های این دو فیلم یعنی شرکت‌ نورتابان و حوزه هنری درخواستی را برای نمایش این دو فیلم در روزهای ‏سوگواری به ارشاد ارائه کردند که با توجه به مضمون این دو فیلم، درخواست آنها پذیرفته شد‎.‎

سینماهای تهران و شهرستان ها میزبان «امروز» به کارگردانی رضا میرکریمی و «فرشته‌ها با هم می‌آیند»‌به کارگردانی حامد ‏محمدی در دوره اکران عید فطر هستند.‏