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۳۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۱۹

لیگ برتر واترپلو؛

سپاهان و دانشگاه آزاد با پیروزی آغاز کردند

سپاهان و دانشگاه آزاد با پیروزی آغاز کردند

هفته نخست بیست و چهارمین دوره لیگ برتر واترپلوی ایران با پیروزی سپاهان و دانشگاه آزاد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در نخستین روز از رقابتهای لیگ برتر واترپلو امروز (پنجشنبه) دو دیدار برگزار شد که در پایان تیم های میزبان سپاهان و دانشگاه آزاد مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند.

در دیدار ابتدایی این هفته که در شهر اصفهان برگزار شد تیم فولاد مبارکه سپاهان در یک بازی نزدیک و نفسگیر با حساب 13 بر 11 مقابل شهبازی زنجان به پیروزی رسید.

دیگر بازی این هفته بین دو تیم دانشگاه آزاد و چوکا تالش برگزار شد. این مسابقه با نتیجه 16 بر 2 به سود دانشگاه آزاد به پایان رسید تا دو تیم مدعی قهرمانی در این فصل از مسابقات گام نخست را محکم بردارند.

کد مطلب 2354721

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