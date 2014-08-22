تقدیر مجامع بین المللی از پلیس فتا/ ارتباط آنلاین پلیس با 130 کشور دنیا

سرهنگ حسین رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهترین و مهمترین ابزار در پی جویی و مقابله لحظه ای با جرایم سایبری بین المللی همکاری های بین المللی با سایر پلیس های سایبری دنیا است که در حال حاضر پلیس سایبری ایران روابط مطلوبی در راستای راهبردهای بین المللی کشور برای پی جویی جرایم سایبر فراملی با پلیس سایبری سایر کشورهای دنیا دارد.

وی ادامه داد: از طریق سامانه های ایجاد شده توسط مرکز مقابله با جرایم سایبری سازمان اینترپل (IGCI) با 130 پلیس سایبری کشورهای دنیا ارتباط لحظه ای در صورت نیاز برقرار می شود و بسیاری از پرونده های بین المللی مانند EMAIL FAKE ها از این بستر پیگیری و به نتیجه رسیده است. همچنین در عملیاتهای مشترک مانند پانجیا 5 ، 6 ، 7 که توسط سازمان اینترپل جهانی طراحی می شود با حدود صد کشور، شرکت فعال، موثر و نتیجه بخش داشته ایم.



معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی پلیس فتا ناجا پیشگیری از جرایم سایبری است، افزود: اقدامات پیشگیری پلیس سایبری ایران در جرایم سایبری برای بسیاری از کشورها قابل توجه بوده است و پلیس فتا براساس همین توجه اقدام به راه اندازی وب سایت انگلیسی خود به آدرس www.cyber.police.ir کرد که در آن قوانین سایبری کشورها، آموزش به صورت تولید کتابهای مفید برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین و بارگزاری انیمیشن ها و... پیش بینی کرده است.



وی افزود: نهادهای رسمی دنیا که در حوزه حفاظت از کودکان در فضای آنلاین فعالیت می کنند با ارسال پیامهای مختلف پلیس سایبری ایران را برای این اقدام شایسته مورد تشویق و تقدیر قرار دادند. از اهداف دیگر این وب سایت نشان دادن فعالیتهای ارزشمند پلیس فتا در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم سایبر است.



رمضانی تاکید کرد: این وب سایت در توسعه و تقویت روابط بین المللی این پلیس با سایر پلیس های سایبری دنیا و نهادها و سازمان های بین المللی فعال در حوزه مبارزه با جرایم سایبر نقش اساسی دارد.