شهرستان ماهنشان قطب معدنی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ماهنشان افزود: شهرستان ماهنشان از لحاظ ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی از شهرستانهای پیشرو استان است و بعد از طارم بیشترین نرخ در آمد زایی در حوزه اقتصادی را دارد.

وی اظهار داشت: 75 درصد از جمعیت این شهرستان در روستا ها ساکن هستند و ساختار اقتصادی این شهرستان بر مبنای کشاورزی استوار است و در توسعه و در آمد زایی این شهرستان نقش بسیار اساسی دارد.

استاندار زنجان گفت: این شهرستان با حرکت به سمت کشاورزی و با مصرف کم آب در آمد زایی بسیار خوبی دارد.

انصاری تاکید کرد: این شهرستان با توسعه در حوزه کشاورزی و معدنی ارزش افزوده خوبی خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: مشکلات راه روستایی ، آب شرب ، بهسازی و گاز رسانی به روستاهای این شهرستان به زودی حل می شود و تا دو سال آینده کلیه روستاهای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

استاندار زنجان یاد آورشد: این شهرستان 110 شهید دارد و مردم این شهرستان در هشت سال دفاع مقدس با رشادت با دشمن جنگ کردند.

در ادامه این مراسم امام جمعه شهرستان ماهنشان گفت: مهمترین خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت به مردم است و در این میان مدیران باید با جان و دل و با صداقت به مردم خدمت کنند.

حجت الاسلام زاهدی پور تاکید کرد: مردم این شهرستان مردمی ولایی و با خدا هستندو حق این مردم است که مدیران صادقانه به آنها خدمت کنند.

در پایان این مراسم از خدمات فرماندار سابق این شهرستان محمد پور قدر دانی و سعید صفری به عنوان فرماندار ماهنشان انتخاب شد.