یادواره شهدای اصناف و بازاریان بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاپی نژاد فرمانده سپاه ناحیه بروجرد شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای اصناف و بازاریان شهرستان در گلزار شهدای بروجرد اظهار داشت: شهدا مردان مخلص تاریخ و مجاهدان حفظ ارزشهای انسانی و اسلامی هستند و ادامه راه آنها امری حیاتی است.

وی با بیان اینکه شهدا پاسداران ارزشهای انسانی و انقلاب اسلامی هستند، افزود: در همه حال احترام نهادن به مقام شامخ شهیدان از وظایف ملت ایران است.

سرهنگ پاپی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در اجرای طرح تکریم بانوان و تفکیک زنان و مردان در اتاقهای شهرداری تهران را امری همسو با ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی خواند.

وی ادامه داد: در نماز که در محضر خداوند ادا می شود زن و مرد از یکدیگر جدا هستند و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید حال چگونه است که زن و مرد کارمند با تشخیص رئیس خود در محل کار اتاقهایشان جدا باشد اشکال ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: افرادی که برای هر مساله انقلابی که همسو با ارزشهای انسانی و اسلامی است موضع گیری می کنند چرا در مقابل برخی اقدامات غیر شرعی و غیراخلاقی موضع گیری نمی کنند.

سرهنگ پاپی نژاد با طرح این سوال که مگر همین شهیدان برای همین ارزشهایی که یک عده در برابر آن موضع گیری تند می کنند شهید نشدند، افزود: اگر امروز ما در مقابل این ارزشها کوتاهی کنیم به شهدای والا مقام خیانتی بزرگ کرده ایم.

بنابراین گزارش، یادواره 33 شهید اصناف و بازاریان شهرستان بروجرد با هدف تجلیل از رشادتهای شهدای اصناف، با حضور مسئولان شهرستان، خانواده های شهیدان و جمعی از مردم انقلابی بروجرد در گلزار شهدای این شهر برگزار شد و در پایان این مراسم با اهداء هدایایی به رسم یادبود از خانواده های شهیدان اصناف و بازاریان بروجرد تجلیل شد.