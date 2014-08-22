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۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۰۹

علیمحمدی خبرداد:

اختصاص بودجه کافی برای بازسازی منازل زلزله زده ایلام

اختصاص بودجه کافی برای بازسازی منازل زلزله زده ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس از اختصاص بودجه کافی برای بازسازی منازل مناطق زلزله زده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی صبح جمعه در بازدید از مورموری از عزم جدی نمایندگان استان برای چانه زنی و حل مشکلات زلزله زدگان خبر داد و گفت: در سه روز گذشته با همکاری دکتر احمدی که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هستند پیگیری خیلی خوبی انجام شد و یک لیست 200 نفره از نمایندگان برای رئیس جمهور تهیه کردیم و دولت هم آن را به مجلس تحویل دادند.

علیمحمدی افزود: ما مطمئن هستیم با پیگیری ها و دلسوزی های مسئولین استانی مشکلات مردم زلزله زده مرتفع می شود.

وی اضافه کرد : دولت مصمم است با در اختیار قراردادن بودجه کافی به مردم در بحث بازسازی منازل کمک مضاعفی داشته باشد.

گفتنی است کمیسیون عمران مجلس شنبه هفته آینده، اول شهریور ماه عازم مناطق زلزله زده استان ایلام می شود.

هدف از این سفر بررسی ابعاد حادثه از نزدیک و ارائه گزارش کامل در صحن علنی مجلس است.

بر همین اساس  نتیجه گزارش کمیسیون به استحضار قوه مجریه نیز خواهد رسید.

پیش از این نیز رئیس مجلس شورای اسلامی از اعزام این کمیسیون به منطقه زلزله زده مورموری خبر داده بود.

زلزله 6,1 ریشتری مورموری باعث خسارت زیادی به منازل مسکونی به خصوص روستایی شده است.

 

کد مطلب 2354816

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