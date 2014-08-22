ارزش معاملات بورس تهران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته منتهی به 29 مردادماه، دو میلیارد و 608 میلیون سهم به ارزش هشت هزار و 263 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. ارزش معاملات در قیاس با هفته قبل 6.1 درصد رشد و حجم معاملات سهام 10.3 درصد کاهش داشت.

در این مدت 64 هزار و 594 خریدار در 224 هزار و 578 دفعه به داد و ستد پرداختند. تعداد خریداران دو درصد افزایش و دفعات معاملات 5.1 درصد کاهش داشت. بر اساس آمار موجود، در این مدت، دو میلیارد و 73 میلیون سهم به ارزش 6 هزار و 465 میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک خریداری شده است.

روند شاخص

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با کاهش 0.62 درصدی به 73 هزار و 905 واحد رسید. در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد 62 هزار و 526 واحد ایستاد که در قیاس با هفته قبل، 0.55 درصد کاهش را نشان می داد. شاخص بازار اول در هفته گذشته با 0.98 درصد کاهش به 54 هزار و 348 واحد و شاخص بازار دوم با 0.24 درصد افزایش به 145 هزار و 999 واحد رسید.

معاملات اوراق مشارکت

در هفته منتهی به 29 مرداد ، تعداد 196 هزار و 104 برگه اوراق مشارکت به ارزش 196 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال سه میلیون و 931 هزار و 417 برگه اوراق مشارکت به ارزش سه هزار و 936 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.