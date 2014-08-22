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۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۲۰

سقای بی ریا:

دولت با ادعا کاری از پیش نمی برد

دولت با ادعا کاری از پیش نمی برد

اصفهان – خبرگزاری مهر: عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که بر این باور هستند مسئله خروج از تحریم را به مذاکرات گره نزنید بروید جداگانه حلش کنید، گفت: البته برخی این مشکلات به خاطر مسئولین است اگر آنطور که ادعا می کنند خوب تدبیر کنند، این مشکلات زیاد پیش نمی آمد و با ادعا کاری حل نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا در مراسم  شب شهادت امام صادق(ع)در محل مدرسه رسول صادق (ص) و با حضور دکتر عباس مقتدایی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و حجت الاسلام میر لوحی برگزار شد، عنوان کرد: امام صادق(ع)رئیس مذهب شیعه هستند و ما شاگردان ایشان محسوب می شویم، ایشان در دوران زندگی خود موفق شدند بنیه های فکری،اعتقادی که برای جامعه اصیل اسلامی نیاز بود را پایه ریزی کنند و حلقه های دیگر را هم تحت تاثیر قرار دهند.

وی با اشاره به جود و سخاوت امام صادق(ع) گفت:خلیفته الله فی الارض باید دارای جود و بخشش باشد.

نباید با ظالم سازش کرد

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به یکی از آیات قرآن مطرح کرد: با ظالم باید در افتاد و نباید با آن سازش کرد.

وی بیان داشت: بودن با صادقین و افراد صالح هزینه دارد و اشتباه است اگر بگوییم هر کس با صادقین باشد؛هیچ آسیبی نمی بیند و در آسایش است.

دکتر سقای بی ریا عنوان کرد:امروز اسرائیل هنگامی که مردم ما به خیابان ها جهت دفاع از مردم غزه می آیند،غضب می کند و آنها اگر ما کرانه باختری و غزه را مسلح کنیم،غصب می کنندو ناراحت می شوند.

وی ادامه داد:این کاملا وعده قرآن است،درآیه ای که به قرآن به ما می گوید اگر شما مورد غضب دشمنان قرار بگیرید،برای شما عملی صالح می نویسیم.

سقای بی ریا عنوان کرد: منویات و دستورات مقام معظم رهبری،همان مسیر بودن با صادقین است و قرآن نمی گوید ،اگر با صالحین باشید زحمتی نیست،می گوید با صالحین باشید و سختی را تحمل کنید و در‌ آنصورت برای شما عمل صالحی می نویسیم.

وی تصریح کرد:همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند،مذاکرات با آمریکا نفعی ندارد،بلکه ضررهم دارد، به نظر من تازه دشمن جری تر شده است و کمربندش را محکم تر بسته است.

 

کد مطلب 2354878

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