دولت با ادعا کاری از پیش نمی برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا در مراسم شب شهادت امام صادق(ع)در محل مدرسه رسول صادق (ص) و با حضور دکتر عباس مقتدایی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و حجت الاسلام میر لوحی برگزار شد، عنوان کرد: امام صادق(ع)رئیس مذهب شیعه هستند و ما شاگردان ایشان محسوب می شویم، ایشان در دوران زندگی خود موفق شدند بنیه های فکری،اعتقادی که برای جامعه اصیل اسلامی نیاز بود را پایه ریزی کنند و حلقه های دیگر را هم تحت تاثیر قرار دهند.

وی با اشاره به جود و سخاوت امام صادق(ع) گفت:خلیفته الله فی الارض باید دارای جود و بخشش باشد.

نباید با ظالم سازش کرد

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به یکی از آیات قرآن مطرح کرد: با ظالم باید در افتاد و نباید با آن سازش کرد.

وی بیان داشت: بودن با صادقین و افراد صالح هزینه دارد و اشتباه است اگر بگوییم هر کس با صادقین باشد؛هیچ آسیبی نمی بیند و در آسایش است.

دکتر سقای بی ریا عنوان کرد:امروز اسرائیل هنگامی که مردم ما به خیابان ها جهت دفاع از مردم غزه می آیند،غضب می کند و آنها اگر ما کرانه باختری و غزه را مسلح کنیم،غصب می کنندو ناراحت می شوند.

وی ادامه داد:این کاملا وعده قرآن است،درآیه ای که به قرآن به ما می گوید اگر شما مورد غضب دشمنان قرار بگیرید،برای شما عملی صالح می نویسیم.

سقای بی ریا عنوان کرد: منویات و دستورات مقام معظم رهبری،همان مسیر بودن با صادقین است و قرآن نمی گوید ،اگر با صالحین باشید زحمتی نیست،می گوید با صالحین باشید و سختی را تحمل کنید و در‌ آنصورت برای شما عمل صالحی می نویسیم.

وی تصریح کرد:همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند،مذاکرات با آمریکا نفعی ندارد،بلکه ضررهم دارد، به نظر من تازه دشمن جری تر شده است و کمربندش را محکم تر بسته است.