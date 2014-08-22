به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر جمعه در نشست هماندیشی مسئولان استان بوشهر با سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در بخشهای مختلف است که میتوانیم به تولیدات کشاورزی و دامی و شیلات و آبزی پروری و همچنین دریا و گمرکات و نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کنیم.
وی با بیان اینکه استان بوشهر از قطبهای تولید محصولات خارج از فصل در کشور است، اضافه کرد: خرما یکی از محصولات بسیار مهم تولیدی در استان بوشهر است که حدود 150 هزار تن خرما در استان تولید میشود که امکان صادرات دارد.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه اتیوپی از کشورهای وارد کننده خرما است، اذعان داشت: خرمای استان بوشهر داری کیفیت بالایی است و توان صادراتی دارد.
وی با اشاره به ارتباط و تعامل بازرگانان، تولید کنندگان و تجار استان با کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه داد: استان بوشهر میتواند مبدا صادرات محصولات استان بوشهر و دیگر استانها برای صادرات محصولات مورد نیاز به اتیوپی باشد.
صدور خدمات فنی و مهندسی استان بوشهر به کشور اتیوپی
سالاری ادامه داد: استان بوشهر در خدمات فنی مهندسی به ویژه در حوزه انرژی برق و آب دارای توان بالایی است که با توجه به نیاز کشور اتیوپی به اینگونه خدمات، استان بوشهر میتواند این خدمات فنی را ارائه کند.
وی از برگزاری نمایشگاه بینالمللی اتیوپی در آبانماه خبر داد و اضافه کرد: برای خواهر خواندگی شهر هرار اتیوپی و بوشهر آمادگی لازم را داریم و امیدواریم شاهد افزایش همبستگی فرهنگی و دینی دو شهر بوشهر و هرار باشیم.
استاندار بوشهر از ارائه محصولات بخشهای مختلف تجاری و بازرگانی استان بوشهر در قالب ایجاد نمایشگاه دائمی بوشهر در جیبوتی خبر داد و افزود: خرما، محصولات آبزیان و دیگر ظرفیتهای استان بوشهر در این نمایشگاه ارائه میشود.
وی برگزاری این نمایشگاه را فرصتی برای سرمایهگذاران و صادرکنندگان محصولات مختلف استان دانست و ادامه داد: بوشهر مناسبات خوبی با قطر دارد و برنامهریزی برای توسعه روابط با کویت هم صورت گرفته است و کشور اتیوپی نیز میتواند شریک اقتصادی استان بوشهر شود.
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