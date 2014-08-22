معرفی مدیر افتخاری چهارمین جشن فیلم کوتاه «خورشید»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا کاظمی دینان دارای مدرک دکترای ارتباطات است و مشاور رئیس سازمان محیط زیست، عضو کمیته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، عضو اتاق فکر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بوده است.

مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک ملی ایران، مشاور عالی مدیرعامل بانک صادرات، رئیس هیات مدیره انجمن روابط عمومی استان تهران، رئیس شورای روابط عمومی سیستم بانکی، دبیر جشنواره ترافیک و رسانه،‌ مشاور ارتباطات مدیرعامل بانک سامان، مشاور ارتباطات مدیرعامل بانک ملت، مشاور ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری تهران،رئیس شورای سیاستگذاری پنجمین سمپوزیوم روابط عمومی، قائم مقام دبیر کنفرانس بین المللی روابط عمومی از دیگر سوابق اجرایی دینان است.

وی همچنین سالهاست به عنوان مدرس ارتباطات، رفتار سازمانی و تبلیغات با سازمان صداوسیما، دانشگاه علمی و کاربردی و بانک ها همکاری داشته و دارد.

چهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل خورشید دی‌ماه سال جاری به دبیری مهدی یارمحمدی در تهران برگزار می‌شود.