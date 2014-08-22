امداد رسانی هلال احمر به 2300 هموطن سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادیپور با اشاره به وقوع سیل در ۹ استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان از تاریخ ۲۶ مرداد تا ۳۰ مرداد افزود: سیلاب ۱۴ شهرستان را تحت تأثیر خود قرار داد و ۲۰ روستا را نیز در بر گرفت؛ ضمن اینکه عشایر کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس دچار سیلزدگی شدند.
وی از امدادرسانی به ۲۳۰۰ نفر سیلزده خبر داد و گفت: از این میان ۲۰۰ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۷۰ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.
مرادی پور از فعالیت ۱۵۰ امدادگر در قالب ۴۰ تیم در امدادرسانی به سیلزدگان خبر داد.
نظر شما