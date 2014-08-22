دستکاری اتوبوسها مهمترین علت وقوع تصادفات / ضرورت کنترل خودرو پیش از حرکت در پایانه

وحید مرندی مقدم در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه بیشترین دلیل وقوع تصادفات اتوبوسهای بین شهری در کشور، دستکاری های انجام شده از سوی رانندگان بوده است، افزود: نصب باک اضافه، دستکاری در سیم کشی برق خودرو، چراغانی کردن خودرو، وصل لامپ های نئون و افزودن تزیینات به اتوبوس از این دسته تغییرات هستند که همه منجر به خردوج اتوبوس از استاندارد تعریف شده کارخانه و متعاقب آن کاهش ایمنی خودور می شود.

وی با اشاره به اینکه تنها راهکار برای جلوگیری از این نوع دستکاری ها در اتوبوس کنترل خودرو پیش از حرکت در پابانه اتوبوسرانی و تعاونی ها است، افزود: ما این پیشنهاد را به وزارت راه ارائه کرده ایم که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

مرندی مقدم افزود: این سیستم همچون فرآیند موجود در ناوگان هوایی کشور عمل می کند، همانطور که هیچ هواپیمایی قبل از بازرسی تمام موارد فنی و ایمنی، اجازه پرواز ندارد، هیچ اتوبوسی نیز پیش از بازرسی تمامی موارد فنی، ایمنی و سلامت، نباید اجازه حرکت داشته باشد و پلیس راه نیز باید این مجوز را به شدت کنترل کند و اتوبوس هایی که مجوز ندارد، از تردد آنها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تنها راه جلوگیری از بروز حوادث و تصادفات اتوبوس ها تشدید کنترل است، افزود: در حال حاضر این نوع بازرسی ها یا در پاینه ها انجام نمی شود، یا صوری است و اگر هم انجام می شود هیچ مسوولیتی متوجه فرد یا تعاونی صادرکننده این مجوز سلامت نیست. این در حالیست که این طرح باید بگونه ای اجرا شود که اگر اتفاقی رخ داد، همه عوامل همچون پایانه یا تعاونی که مجوز سلامت صادر کرده است، در جریان رخ داد مسوول باشند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد کشور در پاسخ به اینکه روش برخورد ما با مسایلی همچون تصادفات اتوبوس ها با روش برخورد در کشورهای پیشرفته دنیا چه تفاوتی دارد افزود: مساله ما ساختارها است.متاسفانه در کشور با موضوعات را احساسی مطرح می کنیم در حالی که باید به دنبال راه حل های ریشه ای و اساسی باشیم. ما تنها به دنبال مقصر هستیم و هر کسی سعی دارد تا دیگری را متهم کند نه اینکه مشکل را حل کند. در حالی که همه به نوعی در این قضیه سهم دارند، هم در شکست و هم در موفقیت.

وی ادامه داد: نظارت دقیق باید از سوی همه ارگان ها انجام شود. خوشبختانه براساس گزارش پلیس در سال 92 نسبت به سال 91 با کاهش 23 درصدی فوتی ها مواجه بوده این و این نشان از موفقیت همه دستگاههای درگیر دارد.این در حالیت که هم میزان سفرهای بین شهری افزایش پیدا کرده است و هم تولید خودرو در کشور بیشتر شده است.

مرندی مقدم تاکیدکرد: هماهنگی و همکاری دستگاههای ناظر در وقوع موفقیت و کاهش حوادث و تصادفات جاده ای تاثیر بسزایی دارد.