صادرات خدمات فنی مهندسی از بوشهر به اتیوپی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرینی پیش از ظهر جمعه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است که این استان را بین‌المللی کرده است که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی به سرعت بالای رشد و توسعه شاخ آفریقا و اتیوپی، اضافه کرد: اتیوپی 80 میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد و در زمینه آب کشاورزی و نیروی کار و انرژی ارزان نیز موقعیت خوبی دارد که می‌تواند زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با اشاره به خام‌فروشی بسیاری از محصولات کشاورزی کشور اتیوپی، اذعان داشت: توسعه صنایع فرآوری در اتیوپی می‌تواند زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

صادرات محصولات پتروشیمی و موادغذایی بوشهر به اتیوپی

وی با اشاره به اینکه در اتیوپی زمین کشاورزی با آب فراوان به شکل 99 ساله به کشاورزان ارائه می‌شود، ادامه داد: نیروی کار ارزان و معافیت از عوارض مالیاتی از دیگر شرایط مناسب برای توسعه کشاورزی است.

بحرینی به رشد بالای اقتصادی در کشور اتیوپی اشاره کرد و افزود: بوشهر دارای ظرفیت‌های خوبی است که می‌تواند محصولات مورد نیاز کشور اتیوپی از جمله محصولات پتروشیمی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی را به این کشور صادر کند.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر می‌تواند در بخش‌های توانیر، خطوط انتقال آب و برق و توانیر، خدمات فنی را به کشور اتیوپی صادر کند، بیان داشت: در حال حاضر در کشور اتیوپی چهار شرکت ایرانی در زمینه انتقال برق فعالیت دارند.

شباهت‌های تمدن و فرهنگی شهر هرار در شرق اتیوپی با شهر بوشهر

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با اشاره به اینکه کشور اتیوپی صادرکننده برق به برخی از کشورها است، افزود: اتیوپی دارای رودهای پرآبی است که سدهای بزرگی در این کشور ساخته شده و تولید برق بالایی دارد.

وی از برگزاری سالانه دو نمایشکاه بزرگ در اتیوپی و جیبوتی خبر داد و بیان داشت: استان بوشهر نیز شرکت‌های خوبی دارد که می‌توانند در این نمایشگاه حضور یابند و محصولات خود را ارائه دهند.

بحرینی در ادامه به شباهت‌های تمدن و فرهنگی شهر هرار در شرق اتیوپی با شهر بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به این همبستگی‌ها و شباهت‌ها، باید تلاش شود تا زمینه خواهرخواندگی بوشهر و هرار فراهم شود.