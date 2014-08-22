آغاز جذب 16 هزار پرستار از هفته آینده 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی در برنامه «ره آورد» شبکه رادیویی سلامت گفت: حقوق اگر به معنای دستمزد دولتی باشد، یک بخشی دارد که مربوط به دولت است و آن تابع قوانین و مقررات کشور است.

وی افزود: آنچه که مورد نظر ما و همکاران است و در حال عملی شدن آن هستیم این است که برای تمام نیروهای بالینی شاغل در نظام سلامت متناسب با فعالیت و زحماتی که انجام می دهند، در عایدات و مراکز بهداشتی به نوعی سهیم باشند که بحث آن تحت عنوان «کارانه» است، که در توزیع کارانه مسائلی لحاظ می شود که دستمزدها تعلیم بهتری صورت گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه کارانه درآمدهایی است که طبق قانون و مقررات در میان پرسنل بهداشتی و درمانی کشور توزیع می شود، ادامه داد: خوشبختانه بعد از اجرایی شدن طرح تحول سلامت و مسائلی که در پرداخت کارانه وجود دارد و از قبل نیز وجود داشت، با اجرای طرح تحول بیشتر نمایان شد و ایرادات کارانه با حضور وزیر بهداشت، هماهنگی های با اداره های مرتبط با موضوع یعنی معاونت پرستاری، معاونت درمان، معاونت توسعه، سازمان نظام پرستاری، همکاری ها صورت گرفت و بزودی بسته تحولی خدمات پرستاری اجرایی می شود و چند خدمت جدید به مردم ارائه خواهد شد. متناسب با این نیز، بنا است در دریافتی نیروهای بالینی نظام سلامت که مشمول همه است، در طرح تحول نظام سلامت نیز پرداخته شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهارکرد: نیروهای شرکتی که در نظام سلامت مشغول بودند با چهار مشکل عمده از قبیل نداشتن بیمه، پایین بودن دستمزد، عدم شفافیت قراردادها و همچنین واگذار نشدن به خود نیروهای بالینی مواجه بودند که این ایرادها با حضور تیمهای کارشناسانه بررسی و رفع شد. به امید خدا از هفته آینده 16 هزار نیروی پرستاری در مسیر جذب قرار خواهند گرفت.