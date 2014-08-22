ضرورت توجه ویژه دولت به بیماران خاص/ عشق خدمت به مردم مهمترین ویژگی شهیدان رجایی و باهنر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان حرکت دولت طی یک سال گذشته را در بخش بهداشت و درمان و تامین سلامت مردم امیدوارکننده خواند و گفت: هفته دولت بهترین فرصت برای ارائه گزارش دولتمردان از خدمات نظام به مردم است.

وی ضمن گرامیداشت اول شهریور ماه سالروز پزشک با تبریک این روز به جامعه پزشکی کشور اظهار داشت: امیدواریم روند حرکت دولت در بخش درمان تداوم یابد.

خطیب جمعه سمنان با یادآوری سخن رهبر معظم انقلاب که "ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمار داری، رنج دیگری نداشته باشد" توجه ویژه به بیماریهای خاص را مورد تاکید قرار داد.

عبدوس فرارسیدن هفته دولت را یادآور شد و افزود: ساده زیستی، تبعیت از ولایت و عشق خدمت به مردم مهمترین ویژگی شهیدان رجایی و باهنر بود که باید همواره مورد توجه مسئولان باشد.

وی چهارم شهریور روز کارمند را یادآور شد و ضمن تبریک این روز به کارمندان افزود: مسئولیت امانتی است در دست همه مسئولان که باید در خدمت به مردم و نظام صرف شود.

امام جمعه موقت سمنان همچنین اول ذیحجه سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت را یادآور شد و گفت: سالروز ولادت آن حضرت به عنوان روز دختر نامگذاری شده است که این امر نشان از جایگاه ویژه دختران در جامعه اسلامی دارند.

عبدوس حجاب را دارای ریشه دینی و سرمایه بزرگی برای دختران و بانوان خواند و تاکید کرد: باید با الگوگیری از این بانوی بزرگوار به مهمترین مساله که همان رعایت حجاب و عفاف است توجه شود.

وی در ادامه این خطبه ها، حملات رژیم غاصب صهیونیستی به غزه را نوعی نسل کشی دانست و مقاومت را تنها راه نابودی اسرائیل دانست.

عبدوس مقاومت مردم غزه در برابر جنایات صهیونیستها را ستودنی دانست و خاطرنشان کرد: اسرائیل در مذاکرات نیز شکست خورد و امروز در ضعیف ترین شرایط قرار گرفته است.

وی همچنین سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت گفت و افزود: مکتب امام صادق (ع) موجب خیزش علمی جهان اسلام شد.

خطیب جمعه سمنان شاخص ترين وجه وجودي امام صادق (ع) را شخصيت علمي، عميق و گسترده آن حضرت ذکر کرد و افزود: مجموعه تلاش هاي ايشان در مسير ترويج و تكثير علوم معرفتي و انديشه هاي ديني صورت گرفت.

عبدوس در خاتمه فرا رسیدن روز داروسازی را نیز یادآور شد و تصریح کرد: خودکفایی در امر داروسازی به همت جوانان محقق و پرتلاش کشور و عدم وابستگی به خارج از جمله برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.