جهت گیری و برنامه ریزی کلان دولت در راستای تسهیل زندگی مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه نهاوند که با حضور نمازگران و مردم مومن نهاوند در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین اولویت کاری و برنامه و تصمیم کلان دولت باید تسهیل زندگی مردم باشد تا فشار و تورم اقتصادی فعلی بر دوش مردم کمتر شود.

حجت الاسلام مغیثی گفت: مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی در طول چند سال گذشته با پایداری و مقاومت در دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب ایستادگی کرده اند و در این راه با تحریم ها و فشارها و اقدامات خرابکارنه دشمنان مقابله کرده اند.

وی افزود: امروز تحمل و پایداری مردم ایران اسلامی که در طول انقلاب بیش از 17 هزار شهید ترور توسط منافقین و گروهک ها را تقدیم اسلام و انقلاب کرده اند نتیجه داده و ایران بعنوان قدرت برتر منطقه و تأثیر گذار در جهان شناخته شده است.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: نقشه راه 20 سال آینده ایران اسلامی که باید در این مسیر به چه جایگاه و مقامی برسد مشخص و تدوین شده و دولت باید در اجرای برنامه های پنج ساله این هدف مهم و اساسی را تحقق ببخشد.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی بیان داشت: تحقق و اجرای برنامه های دهه پیشرفت و عدالت اجتماعی و دشمنی و مقاومت در برابر زیاده خواهی دشمنان انقلاب از جمله آمریکا باید از دیگر برنامه و اهداف مهم دولت نظام اسلامی باشد.

حجت الاسلام مغیثی در ادامه با اشاره به اینکه دشمنی و کینه آمریکا با ملت ایران پایانی ندارد چون آمریکا با اصل انقلاب مشکل دارد، گفت: در مذاکرات هسته ای ایران اسلامی به تمام معاهدات و وظایف خود بر اساس توافق نامه ها عمل کرده اما آمریکا همچنان بهانه جویی و لجاجت می کند.

وی گفت: دولتمرادن ایران باید همچنان و مانند گذشته از موضع قدرت و مقاومت با آمریکا مذاکره کنند و به هیچ وجه از مواضع و برنامه های بر حق ایران عقب نشینی نکنند تا آنها مجبور به عقب نشینی و پذیرفتن خواسته های برحق ایران و ملت ایران باشند.

امام جمعه نهاوند افزود: اگر ما در مقابل زورگویی و تهدیدات بی اساس دشمنان، کوتاه بیایم و عقب نشینی کنیم آنها جلو می آیند و کشور و ملت ایران را زمین گیر می کنند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در ادامه خطبه های نماز جمعه نهاوند اظهار داشت: آمریکا امروز در حالی دم از حقوق بشر و منافع ملت ها سخن می گوید که در کشور آمریکا مردم بیش از 100 شهر در اعتراض به رفتار تبعیض نژادی اعتراض و راهپیمایی می کنند و پلیس امریکا با شدت و قدرت آنها را سرکوب می کند.

حجت الاسلام مغیثی ادامه داد: مجامع و بعضی دولت های کشورهای جهان از جمله ایران اسلامی نسبت به رفتار بی رحمانه و عدم توجه دولت امریکا به مطالبات مردم اعتراض می کنند اما آمریکا این اعتراضات را ورود به مسائل داخلی عنوان می کند آنهم در شرایطی که دولت آمریکا خود در اکثر مسائل داخلی کشورهای جهان دخالت می کند.

وی با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار مردم مسلمان و مظلوم غزه توسط رژیم صهیونیستی در میان سکوت مجامع بین المللی گفت: کشتار بی رحمانه بیش از دو هزار و 50 مسلمان بی دفاع زن و مرد و بزرگ و کوچک توسط اسرائیل غاصب در غزه با حمایت کامل آمریکا و مرتجعین نشان از خوی وحشیگری و خباثت دشمنان اسلام با مسلمانان دارد.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: وظیفه تمام ملت های مسلمان و آزاده جهان از جمله مردم ایران حمایت و یاری از مردم مظلوم ستمدید غزه است تا با وحدت و مقاومت یکبار دیگر رژیم صهیونیستی با شکسن حقارت بار روبرو شود.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در قسمت دیگری از خطبه های نماز جمعه نهاوند با بیان عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) عنوان کرد: مکتب امام صادق (ع) مکتب تشيع را اعتلا و اسلام حقيقي را به مردم معرفي کرد.

حجت الاسلام مغیثی گفت: امام صادق (ع) بهترین الگو برای تربیت اخلاقی و علمی نسل فرهیخته و اندیشمند در جهان اسلام است که تبیین زوایای شخصیتی امام صادق علیه السلام مهمترین رسالت متولیان فرهنگی است.