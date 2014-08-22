کار فرهنگی در جامعه اولین سنگر مقاومت در برابر جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های امروز نماز جمعه این هفته شهرستان روز ۲۵ شوال، سالروز شهادت رییس مذهب اثنی عشری حضرت امام جعفر بن محمد الصادق(ع) را تسلیت گفت.

وی با اشاره به اینکه امام جعفر صادق(ع) از بزرگان و سادات اهل بيت(ع) است، ادامه داد: ایشان صاحب علوم كثير، عبادت فراوان، اوراد دائم، زهد آشكار و تلاوت بسيار، معانى قرآن كريم را به دقت بررسى و از اقيانوس قرآن گوهرهاى ارزنده را استخراج مى كرد و نتايج شگفتى به دست مى آورد.

امام جمعه شهرستان بشرویه در ادامه به روز پزشک نیز اشاره کرد و بیان داشت: خدمات پزشکان در دوران دفاع مقدس نیز بی شمار بوده و بهیاران و پزشکان زیادی به شهادت رسیدند که همگی آنان پابه پای رزمندگان و جهادگران برای پیروزی این نظام تلاش کردند.

وی در ادامه اشاره به مناسبت های هفته به روز صنعت هوایی اشاره و بیان کرد: کشوری که حاکمیت و قدرت ندارد باید زیر سلطه قرار گیرد و با ظلم و ستم حکومت شود اما دولت ایران از قدرت بالایی برخوردار است و نمی گذارد دشمن کوچک ترین خدشه ای به استقلال کشور وارد نماید و با وجود نیروهای دفاعی و هوایی توفیقات نظام و اسلام تقویت می شوند.

حجت الاسلام شمس الدین با تاکید بر اینکه باید کشاورزی و تولیدات ملی را حمایت کنیم، اظهارداشت:هدف استکبار براین است که کشورها را نیازمند کنند لذا باید در تمامی عرصه ها خودکفا باشیم چرا که تنها راه نا امیدکردن دشمن خودکفایی است.

امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به اینکه این شهرستان قطب کشاورزی استان است، گفت: 16سال خشکسالی پیاپی مشکل عظیمی است که پیش روی کشاورزان است و باید برای مدیریت این مشکل در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی و از آن به صورت بهینه استفاده کرد و برای سیلاب ها و آبهای روان و سطحی برنامه ریزی دقیقی نمود و با ایجاد سد و بند از هدر رفت آنان جلوگیری کرد.

توجه به پتانسیل های معدنی شهرستان برای ایجاد اشتغال

وی با بیان اینکه در شهرستان بشرویه بیش از 50 معدن شناسایی شده است خواستار فعالیت در این بخش شد و اظهار داشت: فعال شدن معادن سبب ایجاد اشتغال بسیاری می شوند.

حجت الاسلام شمس الدین همچنین به عملیات بازگشایی مسیر طبس بشرویه اشاره و تصریح کرد:اگر این عملیات به زودی انجام شود راهی که بازگشایی می شود بهترین فرصت برای استفاده از معادن است چرا که اکثر معادن شهرستان در این مسیر قرار گرفته است.

امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره به ولادت باسعادت حضرت معصومه و آغاز دهه کرامت بیان کرد: در این ایام جشن های باشکوه برای گرامیداشت این دهه و روز دختر را برگزار خواهد شد.

وی افزود: باید امروزه در جهت ازدواج صحیح دختران و پسرانمان تلاش کنیم که این امر بسیار حائز اهمیت است.

حجت الاسلام شمس الدین در خصوص انقلاب فرهنگی که برگرفته از مکتب شیعه امام صادق(ع) است، گفت: امروز دشمن در قالب جنگ نرم وارد شده و جوانان را نشانه گرفته است و با تبلیغ غلط و ماهواره سعی بر ترویج فساد در جامعه دارد.

امام جمعه بشرویه با بیان اینکه کارفرهنگی در جامعه اولین سنگر مقاومت است، اظهارداشت: درمقابل جبهه های دشمن مدیران فرهنگی باید بیشتر تلاش کنند و از ابتدای سنین کودکی برنامه های قرآنی و مذهبی اسلامی را ترویج دهند.