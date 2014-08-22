رهایی از رکود اقتصادی برنامه دولت در سال دوم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون ظهر جمعه در پاسخ به خبرنگاران در گچساران به دستاوردهای دولت در بخش اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت در کاهش نرخ رشد تورم موفق بوده و یکی از برنامه‌هایی که دولت باید با جدیت در سال دوم فعالیت خود و سال‌های پس از آن دنبال کند، رهایی از رکود اقتصادی است.

وی افزود: انضباط مالی یکی از مهمترین کارهای دولت در یک سال گذشته بوده و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

تاجگردون همچنین یکی از علل کندی اجرای پروژه پتروشیمی گچساران را عدم اجرای پالایشگاه بیدبلند عنوان کرد و گفت: خوراک پتروشیمی گچساران باید از طریق پالایشگاه بید بلند تامین شود که امیدوارم با پیگیری وزیر نفت این مشکل مرتفع شود.

وی همچنین نداشتن طرح مناسب را مهمترین مانع بر سر راه اجرای طرح بافت فرسوده شهر دوگنبدان عنوان کرد و افزود: روند اداری واحدهای بافت فرسوده و اعلام شدن منابع ملی زمین های این واحدهای مسکونی و طولانی شدن گرفتن سند مالکیت از گره های اجرای بافت فرسوده شهر دوگنبدان بوده است که برطرف شدن آن یک سال به طول انجامید.

وی عنوان کرد: پس از جمع آوری مشخصات لازم، طرح مطالعاتی به کارشناسان ارائه داده شد .

تاجگردون یادآور شد: امسال 10 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی معابر بافت فرسوده به شهرستان گچساران اختصاص داده شد .

وی همچنین بیان داشت: تکمیل طرح چهاربانده شدن جاده گچساران - بابامیدان به بهبهان از برنامه های جدی در دست پیگیری است که در محور بابامیدان - گچساران با شتاب خوبی در حال اجراست و 35 کیلومتر از جاده گچساران به بهبهان برای اجرای طرح مطالعاتی به مناقصه رفته است.