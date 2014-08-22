هواپیمای آموزشی در چناران سقوط کرد/ دو نفر مجروح شدند

سرهنگ قربان صنعتی در تشریح این حادثه به خبرنگار مهر گفت: قبل از ظهر امروز جمعه یک فروند هواپیمای آموزشی شخصی (تک موتوره) در حوالی روستای سید آباد واقع در ۲۰ کیلومتری شهر چناران سقوط کرد که خلبان و دیگر سرنشین هواپیما مصدوم شدند.

فرمانده انتظامی چناران افزود: این هواپیما از نوشهر عازم فرودگاه آموزشی تفریحی گلبهار بوده که به علت اتمام سوخت مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه باند خاکی جنوب سید آباد شده که البته به علت ناتوانی خلبان در کنترل هواپیما به خاکریز برخورد کرده و در اثر این حادثه قسمت جلوی کابین هواپیما از بال جدا شده است.

وی گفت: این هواپیمای حادثه دیده از نوع یورو فکس تک موتوره آموزشی۲ نفره بوده است.