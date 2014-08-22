کردستان ظرفیت توسعه تجارت الکترونیک را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی جمعه در مراسم افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن اجتماعات مرکز آموزش پژوهش استانداری برگزاری شد، گفت: بیشتر مردم کشورمان حتی مدیران نیز تصویر غیرواقعی از کردستان در ذهن داشتند که با سفر مقام معظم رهبری به این استان در سال 88 این ذهنیت تغییر پیدا کرد.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب برای اصلاح تصور مردم ایران فرمودند کردستان استانی فرهنگی است و دارای ظرفیت های بالای فرهنگی وهنری و سرزمین مجاهدت های خاموش است.

وی اظهارداشت: اگر معنای وسیع فرهنگ را در نظر بگیریم علم هم بخشی از آن محسوب می شود بنابراین می توان ادعا کرد که کردستان از ظرفیت توسعه مسائل علمی و مباحث مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار است.

استاندار کردستان توسعه علمی یکی از مسائل ضروری در این استان است، ادامه داد: براساس مطالعه ای که در خصوص عرصه های توسعه در استان های زاگرس نشین صورت گرفته است برای کردستان تجارت الکترونیک به عنوان عرصه توسعه تعریف شده است.

زاهدی بیان کرد: امروز 47 پروژه ارتباطات وفناوری اطلاعات در کردستان با حضور وزیر ارتباطات به بهره برداری می رسد که بهره مندی 330 روستای استان از اینترنت پرسرعت یکی از این پروژه هاست.

وی ادامه داد: انتظار می رود شبکه پست که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است بایستی در استان مرزی کردستان با هدف ایجاد اشتغال گسترش پیدا کند.

وی خواستار توجه ویژه به بحث دیتا سنتر در استان کرد و اظهارداشت: با توجه به ظرفیت های موجود در استان و نیروی انسانی کارآمد و متخصص امیدواریم توجه ویژه ای به بحث دیتا سنتر در این استان صورت گیرد.

استاندار کردستان بیان کرد: دو نقطه منفصل در مریوان و بانه به عنوان منطقه آزاد به دولت معرفی شده است و در صورت تصویب این نقاط زمینه ایجاد شهرک اینترنتی مرزباشماق هم فراهم می شود و امیدواریم این مهم هم محقق شود.

زاهدی عنوان کرد: با توجه به بستر نامناسب فیبرنوری در مرکز استان و اولویت اجرای اپراتور چهار، سیستم FTTX در استان راه اندازی شود.

در این مراسم جهت توسعه ارتباطات و مبادلات پستی استاندار کردستان تفاهمنامه ای با مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.