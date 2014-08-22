آذربایجان شرقی قطب گردشگری سلامت کشوراست/ استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاه بعداز ظهر جمعه در همایش پزشکان آذربایجان شرقی در تبریز با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان ضروری است، افزود: سیاست دولت دکتر روحانی در تمام بخشها حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های این بخش است و بدون شک اجرای طرح تحول نظام سلامت به معنی خارج کردن بخش خصوصی از صحنه نیست.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده ظرفیت های حوزه بهداشت و درمان در اختیار بخش خصوصی است، گفت: روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در آذربایجان شرقی نیز بسیار خوب بوده است که باید در همین خصوص از وزیر بهداشت و درمان تشکر و قدردانی کرد.

جبارزاده با اشاره به اینکه کلانشهر تبریز نیازمند بیمارستان دو هزار تختخوابی است، اظهار داشت: ورود گردشگران سلامت از کشورهای همسایه و نیز گسترش و افزایش جمعیت استان و تبریز باعث شده تا به فکر احداث بیمارستان دو هزار تختخوابی در تبریز بیفتیم.

وی با بیان اینکه اگر طرح جامع تحول نظام سلامت به طور کامل اجرا شود دیگر فارغ التحصیل پزشکی بیکار نخواهیم داشت، گفت: امیدوارم با تصمیمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری نظام پزشکی شاهد واقعی شدن تعرفه های پزشکی باشیم.