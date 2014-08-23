پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز آسمان کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، "در بالکن یا فضای بیرون منزل در حال نوشیدن چای هستید که ناگهان صدایی به گوش می رسد و زمانی که به آسمان نگاه می کنید با هواپیمای بدون سرنشین کوچکی مواجه می شوید که بر فراز آسمان در حال پرواز کردن است و دیگر لذت نوشیدن چای را فراموش می کنید." توضیحاتی که خواندید در رابطه با فیلمی است که در شبکه های اجتماعی توسط شهروندان کانادایی منتشر شده و موجی از اعتراضات را در این کشور برانگیخته است که چرا دولت به چنین کارهایی برای کنترل و نظارت مردم روی آورده است در صورتی که پلیس و همینطور سایر نیروهای امنیتی حضور دارند. شهروندان از این به بعد در منزل خود نیز احساس امنیت و آرامش نخواهند داشت زیرا دائما در این فکر خواهند بود که شخصی در حال فیلمبرداری از آنهاست و تمام حرکات آنها ضبط می شود.

پلیس کانادا نیز در گزارشاتی اعلام کرده که از ماه مه تا کنون بیش از ده ها شکایت در این مرکز به ثبت رسیده که شهروندان کانادایی از عدم امنیت خود و به خطر افتادن زندگی های شخصی شان شکایت کرده اند. پلیس کانادا نیز در گزارشات مختلفی اعلام کرده که هنوز اطلاع دقیقی از وظیفه این هواپیماهای بدون سرنشین ندارد که آیا این هواپیماهای بدون سرنشین وظیفه نظارت بر خیابان ها برای امنیت بیشتر را برعهده دارند یا می توانند به منازل و ساختمان ها نیز نظارت داشته باشند؟



فرودگاه بین المللی ونکوور نیز در گزارشات دیگری از حضور هواپیماهای بدون سرنشین در باند هواپیماها اظهار شگفتی کرده زیرا برخورد احتمالی هواپیماهای بدون سرنشین با هواپیماهای مسافربری می تواند فاجعه بزرگی را رقم بزند.



هنوز به درستی مشخص نیست که این هواپیماهای بدون سرنشین به چه نهاد یا سازمانی تعلق داشته و چه هدفی در پس پرواز این هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز آسمان کانادا نهفته است؟