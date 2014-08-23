3 اثر تاریخی قزوین برای ثبت جهانی کاندید شد/ بافت تاریخی قزوین را حفظ می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب محمد علی حضرتی ها به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی استان که با این سازمان بیگانه نیست و از هنرمندان استان نیز بشمار می رود اولین مصاحبه مطبوعاتی این مسئول با حضور خبرنگاران برگزار شد تا از دغدغه ها و برنامه های این مسئول دیرین و جدید در حوزه میراث فرهنگی مطلع شویم.



پس از ارائه گزارش کوتاهی از وضعیت بناهای تاریخی و دغدغه های مسئولان این حوزه سوالات خبرنگاران هم مطرح شد که مدیر جدید با حوصله به آنها پاسخ داد تا خبرنگاران کمی امیدوار شوند که با آمدن مدیری بومی در راس یکی از ادارات مهمی که می تواند گردشگری استان قزوین را ارتقاء بخشد می توان آینده بهتری در این عرصه مهم را پیش بینی کرد.

مصاحبه در سالن کنفرانس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که همه تجهیزات و دکوراسیون حتی وسایل پذیرایی آن از صنایع دستی زیبا و سنتی بود و کمی شما را به حال و هوای قدیم می برد صورت گرفت و بیش از سه ساعت به طول انجامید.



بی ثباتی در مدیریتهای میراث فرهنگی به فعالیتها لطمه زده است



محمد علی حضرتی ها بیان کرد: در یک دوره هشت ساله در سازمان میراث فرهنگی پنج مدیر منصوب شده و سالها معاونت میراث خالی بود و در این بخش غفلت هایی صورت گرفت و در کنار کم توجهی به آثار تاریخی و باستانی در یخش سرمایه گذاری شاهد رونق بیشتری بودیم و به صنایع دستی هم توجه ویژه شد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین اظهارداشت: امیذواریم در دولت تدبیر و امید سازمان را به لحاظ اجتماعی، سازمانی و اداری مرمت و تقویت کنیم و آگاهی شهروندان را نسبت به داشته های میراثی افزایش دهیم تا مردم مشارکت بیشتری در صیانت از تاریخ کشور داشته باشند.



بافت تاریخی قزوین را حفظ می کنیم



حضرتی ها که بشدت از تخریب و بی توجهی به بافت ارزشمند قدیمی و تاریخی شهر قزوین نگران است در این مورد گفت: اجرای برخی پروژه های شهری مانند انصاری شرقی و غربی برای میراث چالش بزرگی ایجاد کرده و بافت تاریخی را تهدید می کند که تخریب آن به نوعی تاریخ فرهنگی شهر را تهدید می کند.



وی افزود: محور بافت تاریخی شهر قزوین از جنوب به کمربندی امامزاده حسین(س) رینگ آن به دروازه تهران قدیم، مسیر خیابان مدرس، باغ دبیر، طالقانی و چهار راه عدل به سمت دروازه دربکوشک، غرب تا نواب و جنوب است که باید آن را حفظ کنیم.



حضرتی ها یادآورشد: خیابان انصاری که اجرا شده چه دستاوردی برای شهر قزوین و مردم داشته است جز آن که به خانه های تاریخی مقابل امامزاده اسماعیل، حسینیه سید جوادی ها، مسجد هفت در، گذر سلجوقی ها، خانه های تاریخی مسیر و مقبره پیر آسیب زده و امتداد بازار و کاروانسراها را قطع کرده و شریانهای محله ای، سقاخانه و گذرگاههای تاریخی را تخریب کرده و امروز بارانداز بنکدارها شده و بافت تاریخی از بین رفته و حتی نمای آن هیچ سنخیتی با معماری و فرهنگ و تاریخ قزوین ندارد.



وی افزود: وقتی مدرسه حیدریه و حمام تاریخی بلاغی را تخریب می کنید چه چیزی به مردم می دهید که اصرار داریم این کار انجام شود در حالی که با تجاری سازی این مکان ترافیک مشکل ساز خواهد شد لذا شورای معماری وشهرسازی کشور شهرداری قزوین را ملزم کرده از هر گونه تخریب در این بافت جلوگیری شود که متاسفانه شاهد تخریب یک واحد در این محدوده بودیم که بشدت جلوی این کار را می گیریم.



این مسئول یادآورشد: نباید بافت تاریخی ارزشمند قزوین را با بولدوزرها تخریب کنیم و طرحهای بالادستی را نادیده بگیریم و سراغ آزمون و خطایی دوباره برویم بلکه باید اشتباه گذشته را تکرار نکنیم و در صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی خود کوشا باشیم.



حضرتی ها اظهارداشت: امروز شهر فرهنگی و تاریخی قزوین به یک شهر صنعتی و کارگری تبدیل شده که جای نگرانی دارد در حالی که به جای توسعه صنعت می توانیم گردشگری را رونق دهیم و استان را متحول کنیم.



وی گفت: با نوسازی حمام قجر شاهدیم که بافت مسکونی و تجاری این محدوده دچار تحول خوبی شده و واحدهای صنفی مدرنی شکل گرفته که با تنوع محصول خود نسبت به معرفی سوغات قزوین هم اقدام کرده اند و بسیاری از میهمانان با حضور در عبید زاکان خریدار انواع آب غوره، آبلیمو، صنایع دستی و میوه و خشکبار هستند که معرفی تولیدات این شهر است.

بر هم خوردن توازن فیزیکال در مدیریت شهری



مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین اظهار داشت: متاسفانه در قزوین شاهد بر هم خوردن توازن فیزیکال در مدیریت شهری در 80 سال گذشته هستیم و وسوسه هایی مانند کلان شهر شدن به کیفیت زندگی مردم آسیب می زند در حالی که اگر یک شهر 250 هزار نفری با آب و هوایی مطلوب داشتبم برای ساکنان آن بهتر بود تا در خانه های کوچک قوطی کبریتی زندگی کنیم و عوارض بدهیم و از زندگی لذت نبریم و دلمان خوش باشد که کلان شهر هستیم.



وی اضافه کرد: کمیت زدگی یک آفت است و ما باید دنبال کیفیت باشیم و برای زندگی بهتر تلاش کنیم و امروز حفظ باغستان های شهری دغدغه مردم است زیرا می تواند هوای سالم شهر را تضمین و زیبایی منطقه را دوچندان کند به شرط آنکه آب مورد نیاز آن تامین شود.



نامزدی سه اثر برای ثبت جهانی



حضرتی ها اظهارداشت: برای حرکت به سمت ثبت جهانی مجموعه ای از شهر تاریخی قزوین از مسجد جامع تا آخرین حلقه درختان باعستانها به همکاری رسانه ها نیازمندیم زیرا استانهای مختلفی حداقل یک اثر خود را ثبت جهانی و یا برند خود کرده اند مانند ماسوله در گیلان، سلطانیه در زنجان، گنج نامه در همدان، طاق بستان در کرمانشاه، بازار تبریز، بافت تاریخی یزد که این ظرفیت در قزوین نیز وجود دارد که باید اقدام کنیم.



ثبت باغستان در فهرست آثار ملی



وی افزود: باغستان سنتی در زمره آثار ملی ثبت شد و نقطه دوم دره الموت است که قابلیت خوبی برای ثبت جهانی دارد که با رفع موانعی که دست اندازی های ناآگاهانه است باید مشکل را حل کنیم و اثر سوم هم مجموعه شهر تاریخی سمیرم و محوطه آن در طارم است که در حال اجراست اما فرآیند ثبت نیازمند مستنداتی است که زمان زیادی لازم دارد.

حضرتی ها تصریح کرد: از ظرفیت باغستان سنتی قزوین باید به عنوان یک قابلیت گردشگری نهفته بخوبی استفاده کنیم که در آئین روز قزوین می توان با برگزاری جشن پسته و انگور در باغستانها و بوستانها ضمن ایجاد نشاط و شادابی این مناطق را معرفی کرد.



وی بیان کرد: تبلیغات در گردشگری سرمایه گذاری است اما ابتدا باید بستر لازم فراهم شود تا اگر گردشگر آمد با مشکلات اقامتی و تفریحی مواجه نشود و برای ماندن راغب باشد.



این مسئول گفت: تشکل های مردم نهادی به عنوان راهنمایان بناهای تاریخی در قزوین راه اندازی شده که با گذراندن دوره های آموزشی در مرکز گردشگری حضور دارند و به مسافران راهنمایی لازم را ارائه می کنند اما هنوز بسیاری از آثار تاریخی استان آماده پذیرایی از گردشگران نیست که در صددیم با تغییر کاربری برخی از آنها را به صورت شبانه روزی آماده استفاده مردم کنیم.



وی بیان کرد: چند گانگی در مدیریت آثار تاریخی هم از مسائلی است که باید ساماندهی شود زیرا امروز حسینه امینی ها توسط اوقاف، سعدالسلطنه توسط شهرداری و مساجد و موزه ها توسط میراث اداره می شود که باید ساماندهی کنیم تا مردم بتوانند براحتی و همواره از این بناها دیدن کنند.



حضرتی ها تصریح کرد: درصددیم با راه اندازی سایت موزه ها از همه ظرفیت های تاریخی مناطق مختلف استان برای رونق منطقه و توسعه گردشگری استفاده کنیم.



ایجاد آرامش در میراث فرهنگی با رویکرد علمی در اولویت است



وی گفت هدفم ایجاد آرامش در سازمان است و در انتخاب مدیران هم ابتدا ارزیابی می کنیم و هر مدیری که شاسته بود هیچ مشکلی برای ادامه مسئولیت ندارد و اگر ضعیف بود تغییر می کند اما شتابزده و سلیقه ای عمل نخواهیم کرد.



این مسئول اظهارداشت: در خصوص حفاری های غیر مجاز در چند سال اخیر بی مبالاتی هایی وجود دارد که باید با یک عزم جدی و با کمک رسانه ها با کسانی که به میراث فرهنگی رحم نمی کنند برخوردی جدی صورت گیرد و معمولا این حفاریها یک حادثه منجر به قتل داشته که باید مردم را آگاه کنیم تا از این مسیر دوری کنند.



وی افزود: در سال گذشته در حفاری های غیر مجاز در سال گذشته هفت نفر دستیگر شدند که به دلیل گستردگی آثار و بناها نهادهایی باید همکاری کنند تا در کنار یگان حفاظت میراث از این آثار حفاظت کنیم.



از حضور سرمایه گذاران استقبال می کنیم



حضرتی ها بیان کرد: متاسفانه در آبگرم با سرمایه گذار بد رفتار کردیم ولی امروز با جدیت از ورود هر سرمایه گذاری که در بخش هتلینگ و اقامتی یا گردشگری علاقمند همکاری باشد استقبال می کنیم و با تشکیل یک هسته مشورتی اطلاعات لازم را در اختیار افراد قرار می دهیم تا در استان سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: برخی خانه های تاریخی قابلیت تغییر کاربری برای اقامت در حوزه گردشگری را دارد که برخی از این خانه ها شناسایی و معرفی خواهد شد.



سهام مردم از خرید پردیسبان بازگردانده می شود



این مسئول در خصوص شائبه در سرمایه گذاری مجموعه پردیسبان اظهارداشت: با توجه به نگرانی هایی که در خصوص نحوه فروش سهام این شرکت وجود داشت قرار شد سهام فروخته شده به مردم بازگردانده شود و سرمایه گذاری برای تضمین دولت فروش سهام را تعطیل کرده و پروژه را فاز به فاز اجرا کند که در مرحله اول قرار شده یک هزار میلیارد تومان عملیاتی شود که ساخت هتل و چرخ و فلک بزرگ پیش بینی شده است.



وی گفت: با مشارکت خود با شهرداری و هر سرمایه گذاری ادامه می دهیم و تجربه پروژه سعدالسلطنه خوب بوده البته هنوز طرح به پایان نرسیده و امیدواریم امسال تکمیل شود و با تعریف کاربریهای جدید در روز قزوین بخشی از راسته سرا به صنایع دستی واگذار شود.



حضرتی ها در خصوص پیشنهاد خبرنگار مهر برای رسیدگی به منطقه اوان و تامین اقامت گاه برای گردشگران گفت: یک طرح خوبی در این منطقه مطالعه شده که از یک مشاور قوی و معتبر که در ساحل سازی قبرس و ترکیه مشارکت داشته دعوت کردیم که پس از بازدید از اوان اعلام کرد ساخت هتل در این بافت منطقی نیست و باید از منازل روستایی برای اقامت پس از تغییر کاربری استفاده کرد تا هم از مهاجرت جلوگیری شود و هم سود اقتصادی به اهالی برسد و بافت محلی نیز حفظ شود.



این مسئول بیان کرد: در منطقه گازرخان این طرح پیاده شد و 10 منزل روستایی برای اقامت مسافر آماده شد که این کار تداوم خواهد یافت.

شکایت از دو عکاس قبل از مدیریتم بوده



حضرتی ها در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت از دو عکاس محلی اظهارداشت: یکی از این افراد آب میوه فروش و دیگری عکاسی است که همکاری آنها با مطبوعات کمتر از خود من است و موضوع شکایت قبل از مدیریت اینجانب در میراث و حتی مشاور استانداری است و اتهام آنها کذب، جعل، تهمت، تشویش اذهان عمومی و افتراست که فقط توهین را مطرح کردم اما وقتی وکیلم را فرستادم تا به آنها بگوید حاضرم از شکایت صرفنظر کنم با جسارت تمام باز هم ناسزا گفتند و حاضر نشدند از این کار غیر اخلاقی خودداری کنند لذا اصرار دارم قانون اجرا شود.



وی افزود: این دو نفرکاری کردند تا خوراک رسانه های بیگانه تامین شود و حتی مطلبی که در یکی از هفته نامه ها چاپ شد را دستکاری کردند و در وبلاگ خود گذاشتند تا در رسانه مظلوم نمایی کنند.



در مدیریت اصولگرا به معنای سازمانی هستم



حضرتی ها یادآورشد: در مدیریت خود اصول گرا و پایبند به اصل میراثی( نه سیاسی) هستیم و معتقدم فرهنگ و میراث حوزه ای غیر سیاسی است و من هم رویکرد سیاسی در کار نخواهم داشت و به مبانی سازمانی اصولگرا هستم و حاضرم برای آن هزینه پرداخت کنم و مثلا اگر نتوانم بافت تاریخی را حفظ کنم کنار می روم.



وی افزود: در کار انعطاف دارم و با همه دستگاههایی که می توانند با میراث فرهنگی هنکاری کنند از جمله شهرداری تعامل خواهم داشت زیرا مناسبات انسانی و دوستی رابر مناسبات سیاسی ترجیح می دهم و در حال حاضر آنقدر کار زیاد است که فرصتی برای کار سیاسی و حاشیه رفتن نداریم زیرا منافع شهری مهم است و چپ و راست باید کمک کنند تا در این راه موفق عمل کنیم.



1304 اثر تاریخی ثبت شده است



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: در استان یک هزار و 304 اثر ثبتی داریم و 15 پرونده نیز برای ثبت به تهران ارسال شده که آخرین مورد آن موضوع خوشنویسی شیوه نستعلیق قزوین است که در قلمرو میراث معنوی است که امیدواریم به ثبت ملی برسد.



وی افزود: 900 اثر استان شامل تپه ها و محوطه های تاریخی و باستانی است که نسبت آنها به سایر آثار بیشتر است که بسیاری از آنها قابلیت بازدید برای مردم را ندارند.



حضرتی ها یادآورشد: در داخل شهر قزوین باید بتوانیم مابه ازایی تعریف کنیم که بیانگر ظرفیت تاریخی برای قزوین باشد که سرای سعدالسلطنه انتخاب شده و برای خارج از شهر نیز بوستان ملی باراجین را داریم که امیدواریم بتوانیم نام قزوین را با این اماکن مطرح کنیم.



وی در پایان خواستار همکاری بیشتر رسانه های گروهی اعم از صداوسیما، خبرگزاری ها و نشریات محلی برای معرفی قزوین و رسیدن به اهداف سازمان میراث فرهنگی در استان شد و از انتشار گزارش تخریب بافت تاریخی در محدوده انصاری در رسانه ها بویژه خبرگزاری مهر تشکر کرد.