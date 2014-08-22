رفع مشکلات آزادگان لرستانی در دستور کار مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر جمعه در جریان دیدار با جمعی از آزادگان لرستانی به نقش این قشر در توفیقات و دستاوردهای دوران دفاع مقدس پرداخت و اظهار داشت: آزادگان اسطوره های مقاومت، صبر، ایثار و از خودگذشتگی هستند.

وی با اشاره به وجود بیش از 800 آزاده در استان لرستان عنوان کرد: مستندسازی نقش آزادگان، شهدا و رزمندگان لرستانی در دوران جنگ تحمیلی یکی از ضرورت ها در این بخش بوده که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

استاندار لرستان با اشاره به تقدیم بیش از شش هزار و 200 شهید لرستانی در مسیر ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بیان داشت: بازخوانی و تبیین نقش رزمندگان لرستانی در عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس زمینه ساز انتقال این ارزشها به نسل جدید و ترویج فرهنگ ناب ایثار و شهادت است.

بازوند با اشاره به در دست احداث بودن پروژه باغ موزه دفاع مقدس در استان لرستان، از پیگیری ها و مساعدت های استانداری برای تسریع در روند ساخت این موزه خبر داد و بیان داشت: تامین محتوای فرهنگی این باغ موزه از سوی دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: تکمیل و بهره برداری از این موزه و توجه ویژه به غنی سازی آن می تواند بستری برای معرفی بخشی از رشادت ها و ایثارگریهای رزمندگان لرستانی در دوران جنگ تحمیلی باشد.

استاندار لرستان همچنین خواستار مشارکت آزادگان و ایثارگران لرستانی در مستندسازی نقش لرستان در دوران دفاع مقدس شد و از آنها خواست با نگارش خاطرات خود از آن دوران به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس کمک کنند.

بازوند همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی آزادگان لرستانی در این جلسه از مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان خواست که در راستای رفع این مشکلات پیگیریهای لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات درمانی آزادگان و تامین تسهیلات لازم در این زمینه از سوی متولیان عنوان کرد: همچنین پیگیری برای اجرای مصوبات و قوانین مرتبط با آزادگان در ادارات و نهادهای مختلف باید در دستور کار قرار گیرد.

بنابر این گزارش در جریان این نشست صمیمی برخی از آزادگان حاضر در جلسه مشکلات و مسائل مختلف خود را با استاندار لرستان در میان گذاشته و خواستار رفع آنها شدند.