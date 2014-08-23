به گزارش خبرنگار مهر؛ مسعود نصرتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: این پروژه با اعتبار 7میلیارد ریال در 14 هکتار زمین اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: این پروژه در کیلومتر 2 جاده قزوین – بوئین زهرا احداث خواهد شد.

نصرتی هدف از اجرای این پروژه را ایجاد ایستگاه میانی انتقال زباله عنوان کرد.



تکمیل راستگرد میدان سیدحسن نصرالله در قزوین قبل از بازگشایی مدارس



اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین نیز در ادامه گفت: پروژه تکمیل راستگردهای میدان سیدحسن نصرالله در قزوین با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال اجرایی می شود.

وی افزود: برای تکمیل پروژه اصلاح هندسی راستگردهای شمالی میدان سیدحسن نصرالله 6 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به ضرورت امکان دسترسی از شهرک ولایت تا خیابان شهید بابایی برای عابران پیاده،احداث پیاده رو شرق به غرب در ضلع غربی میدان سیدحسن نصرالله در اصلاح هندسی مذکور طراحی و پیش بینی شده است که در صورت تامین منابع مالی در دستورکار سازمان قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین عنوان کرد: عملیات اجرایی انجام شده در این پروژه شامل زیرسازی، جدول گذاری وآسفالت بوده و ایمن سازی که شامل خط کشی و تابلوگذاری است.

عرشیان با اشاره به اهداف اجرای این طرح تصریح کرد: انتظام بخشی و جلوگیری از تلاقی خودروها در محل میدان نصر، هدایت وسایل نقلیه از غرب به شمال و از شمال به شرق میدان بدون ورود به میدان سیدحسن نصرالله و جلوگیری از اتلاف وقت، هزینه، وقوع تصادفات وبرخورد خودروها با یکدیگر از اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.

وی گفت: هرساله با شروع فصل بازگشایی مدارس وافزایش حجم سفرها با هدف آموزشی به طور متوسط حدود25درصد به حجم ترافیک شهری اضافه می شود که با احداث راستگردهای شمال غربی وشمال شرقی میدان سیدحسن نصرالله ضمن کاهش تداخلات گره های ترافیکی در میدان، باعث افزایش ایمنی و بهبود عبور ومرور در این محدوده می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته انتظار می رود قبل از مهرماه سال جاری این پروژه به بهره برداری برسد.