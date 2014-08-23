محمد کرمی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر، اظهار داشت: بعد از برگزاری اولین دوره جشنواره دوسلانه عکس "نور و نگاه" در سال 1391 و استقبال چشم گیر عکاسان از سراسر کشور، تصمیم بر آن شد که این جشنواره برای دومین بار در سال جاری برگزار شود.



وی در ادامه تاکید کرد: در این دوره با رفع نواقص دوره قبل، با اطلاع رسانی مناسب و استفاده از کادر داوری قوی در صدد برگزاری هر چه بهتر این جشنواره هستیم.



کرمی با اشاره به موضوع سراسری بودن این جشنواره، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ارتقاء سطح کیفی و دیدگاه عکاسان در حوزه هنر متعهد است و امیدواریم برخلاف سالهای قبل ارگانها و سازمانهای فرهنگی و هنری استان برای برگزاری این جشنواره ما را یاری کنند.



کرمی در پایان افزود: فراخوان این جشنواره در آبان ماه 93 اعلام خواهد می شود، امیدواریم تا پایان سال جاری آن را به سر انجامی مناسب برسانیم.



گفتنی است؛ علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ها و فعالیت های خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز به سایت این خانه به آدرس www.photoartalborz.ir مراجعه نمایند.