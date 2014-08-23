نویسندگان «اسلام در عمل» سنتها و اعمال مرسوم اسلام را در جهان امروز بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «مطالعه اسلام در عمل Studying Islam in Practice» به سردبيری گابريل مارانسي و با همكاري مجموعه از نويسنگان تاليف و ارايه شده است.

تلاش نويسندگان كتاب آن بوده است كه به اسلام،‌ به مثابه ديني پويا و زنده در جهان امروز، در قامت موقعيتي عملي و انضماني‌(كه در ارتباط با سبكهاي زندگي و رويكردهاي حقوقي و فقهي جاري و ساري در ميان مسلمانان معنا مي يابد) بنگرند و سنتها و اعمال مرسوم و معتبر در اين آيين فراگير و جهاني را از منظري اينگونه توضيح دهند و بررسي نمايند.



در واقع در اين كتاب به مجموعه وسيعي از مباحث مرتبط با مسلمانان پرداخته شده است كه از جمله آنها مي توان به اين موارد اشاره كرد: مطالعه دادگاه هايي كه براساس حقوق خانواده اسلامي در مراكش عمل مي كنند. مطالعه احوال زنان شيعه مسلمان كه در كاليفرنياي جنوبي زندگي مي نمايند، چند و چون و نحوه دربرگيرندگي جنسيت در مساجد در انگلستان، مطالعه موقعيت و احوالات مسلمانان در فضاي مجازي و مباحث مرتبط و مترابط با آن از مناظر مختلف حقوقي، احوالات مسلمانان در تركيه و مطالعه موردی استانبول و... .



از نكات جالب اين تحقيق چند وجهي بودن آن است كه در آن با رويكردهاي مختلف نويسندگان مقالات متعدد مواجه مي شويم. اين تعدد سبب مي شود تا پس از مطالعه اين اثر، علاوه بر موضوعات مطرح و مورد بحث در كتاب، دركي نيز از سطوح و جوانب مختلف مطالعات اسلامي انضمامي (مطالعات كه در ارتباط با عرصه هاي زندگي انجام مي شوند) در زمينه هايي نظير حقوق و فقه و نيز فرهنگ و آداب اسلامي به دست آوریم و با ادبيات اين عرصه (به ويژه در فضاي پژوهش هايي كه به زبان انگليسي انجام شده است) بيش از پيش آشنا شويم.