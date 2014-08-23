محکومیت حمله به مسجد اهل سنت از سوی شیعیان/توطئه سازمان یافته خارجی برای تجزیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف ملی عراق به عنوان بزرگترین تشکل سیاسی شیعیان عراق با محکوم کردن جنایت کشتار نمازگزاران یک مسجد اهل سنت در استان دیاله، بر ضرورت تسریع در تحقیق درباره این حادثه و معرفی جنایتکاران و مجازات آنها تاکید کرد.

بر اساس گزارش الفرات، در بیانیه دفتر ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف ملی عراق آمده است که شورای رهبری ائتلاف ملی عراق در دفتر ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف نشست تشکیل داد.

این بیانیه آورده است ائتلاف ملی ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی علیه شهروندان بیگناه و نیروهای امنیتی، حمله وحشیانه به نمازگزاران در مسجد مصعب بن عمیر در منطقه المنصوریه استان دیاله را به شدت محکوم می کند.

ائتلاف ملی با درخواست برای تسریع در انجام تحقیق درباره جنایت اخیر خواستار گرفته شدن فرصت از دشمنان عراق شد که برای تفرقه افکنی در میان عراقیها و مانع تراشی در برابر تلاشهای تشکیل دولت جدید عراق تلاش می کنند.

مجلس اعلای اسلامی عراق هم در بیانیه ای به شدت جنایت کشتار نمازگزاران مسجد مصعب بن عمیر در استان دیاله را محکوم کرد.

مجلس اعلا بر ضرورت هوشیاری ملت عراق در برابر تلاشهای دشمنان به ویژه باندهای تروریستی داعش برای فتنه افکنی میان ملت یکپارچه عراق تاکید کرد.

روز گذشته یک گروه مسلح به سوی نمازگزاران مسجد مصعب بن عمیر در منطقه حمرین در استان دیاله که یک مسجد اهل سنت است، حمله کردند که طی آن شماری از نمازگزاران کشته و زخمی شدند.

این در حالی است که دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق کمیته ای را برای تحقیق درباره جنایت روز جمعه تشکیل داده است.

سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق هم گفته بود امروز شنبه میزبان فرماندهان امنیتی در نشست پارلمان برای بررسی اوضاع امنیتی خواهد بود.

وزارت کشور عراق هم با اعلام تشکیل کمیته ای برای بررسی حمله اخیر به نمازگزاران مسجدی در دیاله، بر معرفی جنایتکاران و مجازات شدید آنها تاکید کرده است.

این در حالی است که فراکسیون دیالی هویتنا و ائتلاف العربیه در پی حمله مسلحانه به نمازگزاران در دیاله، خروج خود از مذاکرات تشکیل دولت را اعلام کرده اند.

حیدر العبادی مامور تشکیل دولت جدید عراق هم با محکوم کردن جنایت اخیر از دستگاههای امنیتی خواسته است فورا نتایج تحقیق درباره این حادثه تروریستی را اعلام کنند.

جنایت حمله افراد مسلح به نمازگزاران مسجد اهل سنت در دیاله در حالی است که رسانه های برخی رژیمهای عربی و رسانه های دارای رویکرد بعثی صدامی، بلافاصله انگشت اتهام را متوجه شیعیان کردند تا نشان دهند به دنبال ایجاد فتنه مذهبی در عراق هستند.



چرایی اتهام زنی به شیعیان عراق

حسن هانی زاده کارشناس مسائل جهان اسلام در این باره می گوید حمله اخیر یک گروه تروریستی به مسجد مصعب بن عمیر در منطقه حمرین دیاله که به قربانی شدن 70 نفر از نمازگزاران اهل سنت منجر شد، یک توطه سازمان یافته صهیونیستی است که با هدف سازماندهی یک جنگ مذهبی در عراق شکل گرفته است.

این حمله تحت هیچ شرایطی نمی تواند کار یک گروه شیعه باشد، زیرا همه دلایل نشان می دهد که این طرح از قبل سازماندهی شده تا از مشارکت اهل سنت در دولت آینده حیدر العبادی جلوگیری شود. بلافاصله پس از این حمله رسانه های وابسته به وهابیت عربستان با هدف جریان سازی علیه شیعیان و منحرف کردن افکار عمومی از جنایات اسرائیل در غزه برنامه های عادی خود را قطع و به پخش این خبر مبادرت کردند.

پس از این حادثه برخی از شخصیت های افراطی وابسته به طیف طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری سابق عراق انگشت اتهام را به سمت طیف های شیعه و مرجعیت نشانه رفتند. نمایندگان افرطی پارلمان عراق با هدف جلوگیری از شکل گیری دولت وحدت ملی اعلام کردند که در جلسات آینده پارلمان شرکت نخواهند کرد. این طیف های افراطی بدون درخواست از دولت برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بی طرف وبدون داشتن دلایل مستندی مدعی شدن که این حمله توسط شبه نظامیان شیعه صورت گرفته است.

این کارشناس می گوید طارق الهاشمی که اینک در عربستان سعودی به سر می برد هدایت طیف های اهل سنت افراطی در دولت و پارلمان عراق را با هدف بازگرداندن عراق به قبل از سال 2003 به عهده دارد. اگر چه ممکن است عملیات مربوط به حمله به مسجد اهل سنت دیاله توسط یک گروه به ظاهر وابسته به طیف شیعیان تندرو صورت گرفته باشد اما هیچ یک از رهبران جریان های شیعه این عمل تروریستی را تایید نمی کنند.

سناریوی پیش رو این است که در آستانه تشکیل دولت وحدت ملی توسط حیدر العبادی ،طیف اهل سنت از مشارکت در این دولت خودداری کند.سناریوی نهایی این است که برخی گروه های افراطی وابسته به طارق الهاشمی

در آینده نزدیک به بهانه انتقام خون قربانیان مسجد مصعب بن عمیر دیاله به اماکن مقدس شیعیان و حتی به شخصیت های سیاسی شیعه و مراجع عراق حمله کنند تا تقابل شیعه و سنی شکل جدی تری به خود بگیرد.

هانی زاده تصریح می کند عاملان این جنایت که به باند مخوف وهابی – صهیونیستی وابستگی دارند پس از شکست داعش برای تجزیه عراق اکنون درصدد عملیاتی کردن طرح جنگ شیعه-سنی برای تجزیه عراق هستند.اکنون عراق در آستانه یک بحران جدیدی است که پس از فتنه داعش خطرناکترین طرحی است که تمامیت ارضی و وحدت عراق را هدف قرار داده است. عربستان و برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با کمک رژیم صهیونیستی در صدد تجزیه عراق به سه بخش سنی نشین، شیعه نشین وکرد نشین هستند.

این کارشناس ابراز عقیده می کند شرایط عراق نیز برای ورود به این مرحله تاریک و خطرناک مهیا تر از هر زمان دیگری است زیرا اساسا تلاش مشترک کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی این است که عراق جایگاه منطقه ای خود را باز نیابد.طبیعی است تجزیه عراق به سه کشور مختلف زمینه حضور رژیم صهیونیستی در کنار مرزهای جمهوری اسلامی را فراهم تر خواهد کرد.

استراتژی رهبران جنبش صهیونیزم تحقق مقوله "سرزمین اسرائیل از نیل تا فرات" است که همچنان این تفکر خطرناک در دو خط موازی آبی رنگ پرچم رژیم صهیونیستی که نماد نیل و فرات است کاملا مشهود است.