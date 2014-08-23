هوشنگ فلاحتیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای تابستان پیک مصرف برق برای نخستین بار به 49 هزار مگاوات افزایش یافت، گفت: با وجود افزایش پیک مصرف برق در تابستان سال جاری هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده ای در سطح شبکه سراسری برق به وقوع نپیوسته است.



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه با فرا رسیدن شهریور و احتمال کاهش چند درجه ای گرمای شدید تابستانی امکان تامین پایدارتر برق مشترکان فراهم می شود، تصریح کرد: هم اکنون تمامی نیروگاه های برق کشور در آمادگی کامل قرار دارند و پیش بینی می‌شود تا 15 شهریور ماه کماکان گرمای هوا تداوم یابد.



این مقام مسئول با بیان اینکه در نیمه دوم سال جاری پیک مصرف برق از 49 هزار مگاوات به 30 تا 35 هزار مگاوات کاهش می یابد، اظهار داشت: از این رو برای زمستان سال جاری در صورت تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه ها توسط وزارت نفت مشکلی در تامین برق وجود ندارد.



فلاحتیان با تاکید بر اینکه وزارت نفت قول تامین کامل سوخت مایع و گاز طبیعی نیروگاه ها در فصل زمستان را به وزارت نیرو داده است، تبیین کرد: بر این اساس جلسات مشترکی بین وزرای نفت و نیرو برای تامین سوخت نیروگاه ها برگزار شده و مشکلی برای تامین سوخت واحدهای نیروگاهی در نیمه دوم سال جاری وجود ندارد.



معاون وزیر نیرو با اشاره به آغاز ذخیره سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت، تاکید کرد: هم اکنون بیش از 60 درصد ذخیره نفت کوره و 40 درصد ذخیره گازوئیل واحدهای نیروگاهی کشور پر شده است.



وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تداوم ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها ادامه یابد، خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی مشکلی در تامین سوخت واحدهای نیروگاهی به ویژه در فصل زمستان وجود ندارد.