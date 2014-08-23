ترکیب نهایی تیم ملی والیبال نشسته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن اولین مرحله تمرینات تیم ملی برای آمادگی رقابتهای پاراآسیایی اینچئون، اسامی 12 ملی پوش اعزامی به این مسابقات مشخص شد.

داود علیپوریان، صادق بیگدلی، محمد خالقی، مجید لشگری، مهدی حمید زاده، میثم علیپور، رمضان صالحی، احمد ایری، آرش خرمالی، مهدی بابادی، حسین گلستانه و آرش قرقاپلو ترکیب نهایی تیم ملی را تشکیل می دهند.

فرید صائبی ، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته، خاطرنشان کرد: دور بعد تمرینات با حضور این ورزشکاران در تبریز برگزار می شود و سومین مرحله اردو نیز در اردبیل برپاخواهد شد. چهارمین و آخرین مرحله تمرینات که متصل به اعزام نیز هست، از 14 مهر ماه در تهران برگزار می شود.

