تاريخ فرهنگي اقوام به فيلم بلند و سريال تبديل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سهيل جهان بيگلري صبح شنبه در جلسه بررسي وضعيت سينماهاي آذربايجان شرقي با بیان این مطلب اظهار داشت: معاونت سينمايي حوزه هنري حاضر است با همکاری كارگردانان مطرح سينمايي كشور، تاريخ فرهنگي اقوام را به فيلم بلند و سريال تبديل كند.

وی از انعقاد تفاهم نامه فی مابین حوزه هنری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز نیز خبر داد و افزود: فيلم نامه هايي كه با موضوع تاريخ تبريز و مشاهير آن مشخص شده است به شهرداري تبريز ارسال و در صورت تاييد شهرداري منجر به انعقاد تفاهم نامه شود.

جهانبيگلري با تاكيد بر بیان مسائل و مشكلات فرهنگي اجتماعي شهر تبریز در قالب آثار بصری گفت: با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري با سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملي و مديريت جهادي عنوان شده است، جا دارد فيلم هايي با تاكيد بر مسائل و مشكلات فرهنگي اجتماعي اين شهر توليد شود.

وی همچنین در ادامه گفت: حوزه هنري استان بايد با مشاركت شهرداري تبريز اقدامات ماندگاری براي اين شهر انجام دهد.

گفتنی است جلسه بررسي وضعيت سينماهاي آذربايجان شرقي با حضور قائم مقام حوزه هنري، معاون اداري مالي حوزه هنري، مدير عامل موسسه فرهنگي تبليغاتي بهمن سبز، رئيس حوزه هنري آذربايجان شرقي و شهردار تبريز در محل شهرداري اين شهر برگزار شد.