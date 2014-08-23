کاهش آلودگی هوا با اقدامات اجرایی میسر می شود نه با شعار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حقانی با تاکید بر سلامت شهروندان بیان کرد: موضوع کیفیت سوخت های فسیلی که کیفیت زندگی شهروندان را هدف قرار داده، موضوعی است که در آن موتورسیکلت های بنزینی که از اصلی ترین مصرف کنندگان این سوخت و در عین حال از تولیدکنندگان اصلی الودگی ناشی از ان محسوب می شوند، سهم و نقش مهمی در آن دارند .

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در اکسید کربنی که هر یک از ما به عنوان راننده خودرو و یا به عنوان راکب موتورسیکلت با سوزاندن سوخت فسیلی تولید می کنیم، مهمترین عامل گرمایش کره زمین است که در شهر تهران در قالب الودگی های زیست محیطی تبلور و تجلی پیدا کرده است و آثار سو آن تا سال های سال باقی می ماند.

به گفته حقانی دیگر وقت آن رسیده برای کاهش الودگی ها و پیشگیری از پیامدهای فاجعه بار زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت فسیلی وسایل نقلیه بویژه موتور سیکلت ها ،در کشور و کلانشهر تهران پا را فراتر از شعار دادن گذاشته و با انجام اقدامات اجرایی میزان انتشار الودگی های ناشی از احتراق سوخت فسیلی را در حداقل زمان ممکن به حداکثر کاهش برسانیم .

وی با بیان اینکه برخی پروژه های تحولی در حوزه های اجرایی و شهری متاسفانه سیاسی نشان داده می شوند، گفت :همین نمایش وارونه سبب می شود بسیاری از مسئولان اساسا به انجام پروژه های تحولی فکر نمی کنند و یا اگر انجام آنرا شروع کرده باشند بنابر ملاحظات سیاسی،اجتماعی از ادامه ان صرف نظر کنند که موضوع ساماندهی موتور سیکلت های هم در بخش تردد و بی انضباطی ترافیکی و هم در بخش تولید آلودگی از جمله پروژه هایی است که با عینک سیاسی به ان نگاه می شود ،در صورتی که پرداختن به ان اقدامی پیشگیرانه به منظور کاهش سرعت غرق شدن شهر در انواع الودگی ها ی زیست محیطی و نجات شهروندان از اقیانوس الودگی هاست .

حقانی در ادامه تصریح کرد: یکی از استراتژی های کوتاه مدت برای کاهش میزان انتشار آلاینده های اقلیمی کاهش سرعت تولید 4 آلاینده کربن سیاه ،متان که اصلی ترین گاز طبیعی است ،ازن سطح پایین که جز اصلی ترین مه دود شهر هاست و هیدرو فلوئور کربن است. چرا که این الاینده ها بیشترین تاثیر را در گرمایش زمین دارند .

به گفته حقانی در کلانشهر تهران کلیدی ترین راه حل جلوگیری از کاهش حجمی مصرف سوخت های فسیلی است که با توجه به تعداد فزاینده تولیدات صنایع خودروساز و ساخت موتورسیکلت های بی کیفیت، کاری سخت اما ممکن است. استفاده از انرژی های نوپدید مانند برق و سوخت هیبرید که البته در کشورهای ما پدیده نو محسوب می شود و سال هاست به معابر شهری کشورهای پیشرفته راه یافته اند می تواند به میزان بالایی از حجم و غلظت الاینده هایی که وارد فضای شهر شده و با ورود به سیستم تنفسی و قلب و ریه تک تک ما شهروندان جا خوش میکنند موثر واقع شوند .

حقانی اظهار داشت: تهران باید به عنوان شهری پیشرو در تحولات شهری در کشور ، با اقدامی متحولانه پیشتاز تحول در صنعت حمل و نقل داخلی باشد و به عنوان سکاندار کمپین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که خودروهای سواری و موتورسیکلت از عوامل اصلی ان محسوب می شوند الگوی شهرهای کشور باشد .

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: به موازات انجام اقداماتی نظیر جایگزینی موتورسیکلت های برقی به جای بنزینی، فعالیت هایی نظیر فیلترهای دوده در خودروهای دیزلی و با استفاده از سوخت دیزل و کم گوگرد می توانیم انتشار کربن سیاه و مونوکسید کربن را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

وی ادامه داد : تمامی اینها ساز و کارهایی است که تهران را از شهری که بنیان های اقلیمی و محیط زیستی ان دستخوش دگرگونی و گرفتار ناهمگونی شده، به شهری اقلیم دوست تبدیل می کند. در این صورت است که می توانیم ادعا کنیم تهران شهری محیط زیستی و دوستدار شهروند است و در عین حال شهریست که به سهم خود می تواند در ترمیم حفره لایه ازن مشارکت داشته و مانع گرمایش زمین شود .