80 درصد طرح مسکن مهر امسال خاتمه می یابد/ بهره برداری از 2197 مسکن در هفته دولت

خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ميانگين پيشرفت اجرايي پروژه هاي مسكن مهر استان به 78 درصد رسیده است اظهارداشت: دو هزار و 197 واحد مسكن مهر در شهرهاي مختلف آذربايجان غربي در هفته دولت به بهره برداري مي رسد.

وی با اعلام اینکه اين تعداد واحد در قالب تعاوني هاي مسكن مهر احداث شده است افزود: تاكنون 24 هزار واحد مسكن مهر از مجموع 41 هزار و 550 واحد احداث شده در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت آذربايجان غربي به متقاضيان مسكن مهر تحويل داده شده است.

محيت خواه با بيان اينكه 276 واحد از پروژه هاي قابل افتتاح در شهر اروميه به بهره برداري مي رسد، گفت: در هفته دولت تعداد زيادي از مساكن مهر در شهرهاي خوي، مياندوآب، بوكان، مهاباد، اشنويه و ماكو به متقاضيان تحويل داده مي شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: از 15 هزار و 586 واحد مسكوني مهر تعداد 13 هزار و 583 واحد كه بانك عاملشان بانك مسكن بوده به 30 ميلون تومان و 2 هزار و 3 واحد نيز كه تسهيلاتشان در دوره هاي قبل افزايش نيافته بود به 25 ميليون تومان ارتقا يافتند.

وي در ادامه از افزايش تسهيلات يارانه به مسكن مهر استان خبر داد و افزود : تاكنون يك ميليارد و 314 ميليون تومان يارانه به بخش مسكن مهر استان تخصيص يافته بود و اين در حالي است كه اين ميزان به 3 ميليارد و 472 ميليون تومان افزايش يافته است .

مدير كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي آماده سازي شهرك گلمان و گلشهر اروميه ، تكميل خيابان 32 متري و اتصال به جاده دريا ، احداث ديوار حائل فاز 2 سايت طرزيلوي اروميه ، آماده سازي سايت مسكن مهر امام كندي خوي ، سايت مسكن مهر فرهنگيان تكاب را از جمله تعهدات افزايش يارانه مسكن مهر استان برشمرد .

محبت خواه گفت: دستگاههاي خدمات رسان بايد تسريع در روند اجرايي خدمات زيربنايي واحدهاي مسكوني مهر را در اولويت كاري خود قرار دهند تا در موعد مقرر واحدها تحويل متقاضيان شود.