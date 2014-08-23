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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۴۴

همزمان با هفته دفاع مقس/

"آفند" در شبکه استانی سهند بروی آنتن می رود

"آفند" در شبکه استانی سهند بروی آنتن می رود

تبریز- خبرگزاری مهر: "آفند" مسابقه تلوزیونی است که توسط صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و برای تجلیل از رشادت ها و دلاوری های غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابه تلوزیونی آفند عنوان برنامه ای است که از شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی عباس احمدزاده در 13 قسمت 30 دقیقه ای با ساختار مسابقه تهیه و در هفته دفاع مقدس پخش خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این مسابقه در راستای تجلیل از رشادت ها و دلاوری های غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران بخصوص تکاوران تیپ 121 شهید فروزنده با هدف آمادگی روحی و جسمی و دفاعی سربازان در محل پادگان این تیپ تولید شده و از 31 شهریور ماه امسال به صورت روزانه میهمان مخاطبان شبکه استانی سهند است.  

گفتنی است محمد حسن نوری وکیلی مدیر تصویربرداری، مجتبی نکو و حسین برزگر تصویربرداران، ابوالفضل میرزایی صدابردار، مهدی حسینی علمداری تدوینگر، حمید رضا رشیدی دستیار تهیه، یعقوب علینژاد دستیار صدابردار و یاسین عزیزی دستیار تصویر از دیگر عوامل تولید مسابقه آفند هستند.

 

کد مطلب 2355392

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