"آفند" در شبکه استانی سهند بروی آنتن می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابه تلوزیونی آفند عنوان برنامه ای است که از شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی عباس احمدزاده در 13 قسمت 30 دقیقه ای با ساختار مسابقه تهیه و در هفته دفاع مقدس پخش خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این مسابقه در راستای تجلیل از رشادت ها و دلاوری های غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران بخصوص تکاوران تیپ 121 شهید فروزنده با هدف آمادگی روحی و جسمی و دفاعی سربازان در محل پادگان این تیپ تولید شده و از 31 شهریور ماه امسال به صورت روزانه میهمان مخاطبان شبکه استانی سهند است.

گفتنی است محمد حسن نوری وکیلی مدیر تصویربرداری، مجتبی نکو و حسین برزگر تصویربرداران، ابوالفضل میرزایی صدابردار، مهدی حسینی علمداری تدوینگر، حمید رضا رشیدی دستیار تهیه، یعقوب علینژاد دستیار صدابردار و یاسین عزیزی دستیار تصویر از دیگر عوامل تولید مسابقه آفند هستند.