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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

با حکم علیرضا مختارپور؛

امین متولیان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شد

امین متولیان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شد

امین متولیان از سوی علیرضا مختارپور به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علیرضا مختارپور، امین متولیان به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شد.

مدیرعاملی موسسه انتشارات الهدی، مشاور پژوهشی سازمان ملی جوانان، مدیر انتشارات موسسه همشهری، معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، معاونت برنامه ریزی و امور مناطق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ریاست فرهنگسرای دانشجو و ریاست شورای سیاست گذاری نمایشگاه های بین المللی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران بخشی از سوابق کاری و اجرایی متولیان است.


وی دانش ­آموخته دکتری تاریخ علم دوره­ اسلامی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

کد مطلب 2355402

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