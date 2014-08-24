همکاری وزارت بهداشت و پلیس برای برخورد با داروی قاچاق

سردار فتح الله زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتباطاتی میان واردکنندگان، توزیع کنندگان و بازار آزاد دارو در ناصر خسرو وجود دارد و هنگامی که کالاها اجازه ورود رسمی ندارند به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در حوزه دارو نیز برخی داروها غیرمجاز وارد کشور می‌شوند.

وی ادامه داد: هیچ ارتباطی بین قاچاقچیان دارو با شرکتهای داروسازی وجود ندارد و به جرات می توان گفت شرکتهای داروسازی در زمینه قاچاق فعالیتی می‌کنند.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی، طی دو ماه گذشته این پلیس جلساتی را با وزیر بهداشت و معاون غذا و دارو برگزار کرده و براساس توافقات در آینده ای نزدیک نشست مشترک آموزشی بین پلیس و وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

زمانیان افزود: سعی می کنیم به زودی با افزایش تعاملات در حوزه قاچاق دارو گام های جدی برداریم.

وی در مورد وجود مافیا و افراد پشت پرده حوزه دخانیات و تنباکو گفت: در این حوزه دانه درشت بسیار زیاد داریم که پرونده شان مورد رسیدگی قرار گرفته و به هر کجا که وصل باشند دستگیر می‌شوند. قاچاق جزو کالاهایی است که بازار به روز دارد و نیاز به مافیا ندارد. تاکنون به دستهای پشت پرده و یقه سفیدان برخورد نکرده ایم اگرچه افرادی هدایتگر باندهای قاچاق هستند.