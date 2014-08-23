جدول قیمت سکه و ارز روز ‌شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه در بازار 934 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 934 هزار تومان، نیم سکه 468 هزار و 500 تومان، ربع سکه 255 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 170 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1281 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3095 تومان، هر یورو را 4120 تومان، هر پوند را 5155 تومان و هر درهم امارات را 847 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت ها به تومان)