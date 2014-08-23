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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۴۳

جدول قیمت سکه و ارز روز ‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز ‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه در بازار 934 هزار و 500 تومان، طرح قدیم 934 هزار تومان، نیم سکه 468 هزار و 500 تومان، ربع سکه 255 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 170 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1281 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3095 تومان، هر یورو را 4120 تومان، هر پوند را 5155 تومان و هر درهم امارات را 847 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 934500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 934000
نیم سکه 468500
ربع سکه 255500
گرمی 170500
هر گرم طلای 18 عیار 95700
نوع ارز  
دلار 3095
یورو 4120
پوند 5155
درهم 847

 

 

کد مطلب 2355414

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