20 حادثه ویژه در البرز 62 مصدوم بر جای گذاشت

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در یک ماه گذشته چهار هزار و 946 ماموریت توسط عوامل اورژانس البرز انجام شده است که سه هزار و 951 مورد آن غیر تصادفی و 995 مورد آن تصادفی بوده است.

وی ادامه داد: از تعداد ماموریت های یاد شده در یک ماه گذشته چهار هزار و 196 ماموریت دورن شهری، 691 ماموریت جاده ای و 59 ماموریت بین مراکزی انجام شده که در طی آن به چهار هزار و 359 بیمار و مصدوم رسیدگی شده است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز با بیان اینکه از تعداد بیماران و مصدومان یاد شده دو هزار و 155 نفر به صورت سرپایی درمان شده اند، گفت: دو هزار و 13 مصدوم حوادث یک ماه گذشته در البرز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده اند.

سلیمی همچنین از 23 هزار و 682 مورد مشاوره پزشکی از میان 60 هزار و 355 تماس با مرکز 115 در طی مرداد ماه جاری خبر داد و اظهار داشتک متاسفانه 40 درصد از تماس ها مزاحمت از سوی برخی افراد بوده است.

وی سهم کرج از ماموریت های اورژانس را 78 درصد با سه هزار و 835 ماموریت اعلام و تصریح کرد: هشتگرد، نظرآباد و طالقان به ترتیب با 15، پنج و دو درصد بیشترین ماموریت های یک ماه گذشته را به خود اختصاص داده اند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان در پایان با اعلام اینکه 20 حادثه ویژه در ماه گذشته 62 مصدوم برجای گذاشته است، گفت: تصادفات، انفجار، ریزش آوار، برق گرفتگی و ... بیشترین علل حوادث مرداد ماه بوده اند.