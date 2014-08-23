حکم مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد فارس صادر شده است/ فضای باز سیاسی در استان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر شنبه در نشست خبری هفته دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت مدیر کل ارشاد و فرهنگ اسلامی فارس تاکید کرد: از نظر وزارتخانه و استانداری فارس "بهزاد مریدی" به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس مشخص شده است.

وی تصریح کرد: حکم مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس صادر شده و هیچ شخص دیگری مورد قبول نیست.

استاندار فارس تاکید کرد: اگر قرار بود که همه بر روی پست خود ماندگار شوند امروز "دانش منفرد" باید استاندار فارس باشد، امیدوارم خداوند عنایت کند و دل کندن از میز را شامل همه ما کند.

احمدی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت مدیران بخش خدمات رسان استان که طی چندین سال گذشته هیچگاه پاسخگو نبودند و حتی درب اتاق های آنها همواره بسته است، گفت: به مرور این افراد نیز تغییر خواهند کرد زیرا ما جایگزین ها را به تهران معرفی کرده ایم اما باید به مرکز نیز زمان داد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت بدهی استان فارس و موانع به وجود آمده در بحث سرمایه گذاری تاکید کرد: تنها در بخش آب و راه های استان 700 میلیارد تومان بدهی وجود داشت در زمانیکه به استان فارس آمدم.

استاندار فارس ادامه داد:در استان فارس مشکلات زیادی وجود داشت که تنها در بحث آب روستایی احتیاج به دو میلیارد تومان بودجه است که کمی از مشکلات برطرف شود.

احمدی در خصوص وضعیت کمک به سرمایه گذاران در استان فارس تصریح کرد: میثاق نامه ای تهیه شده که با امضای مدیران استان در جهت رفع مشکلات سرمایه گذاری در فارس است که همه مسئولین این میثاق نامه را قبول کرده اند.

وی یادآور شد: هرسرمایه گذاری که با چالش کارشناسان و یا مدیران مواجه شود باید به ما اعلام کند تا با این کارشکنان برخورد شود.

تمامی احزاب در فارس فعال هستند

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای آرام موجود در استان فارس، گفت: خوشبختانه امروز تمامی احزاب و جناح ها در استان فارس فعال هستند.

احمدی تاکید کرد: فضای باز سیاسی در استان فارس وجود دارد و هر کس به راحتی می تواند نقد داشته باشد.

وی تصریح کرد: فضای فارس آرام و مطلوب است و سعی کردیم که استان متشنج نشود و هیچگاه طرف دعوای سیاسی قرار نگرفتیم.

استاندار فارس ادامه داد: نمی شود جلو زبان و فکر مردم را گرفت اما باید از همه درخواست کنم که فکر و زبان خود را در راه توسعه فارس بکار گیرند.

احمدی با بیان اینکه برخی در جشن روز خبرنگار نیز اعتراضات سیاسی داشتند که به چه دلیل اعتدال رعایت نشده یادآور شد: هیچ تحقیری در مراسم جشن روز خبرنگار در کار نبود و جایی زیر سئوال نرفت و تنها تکریم خبرنگاران بود.

وی تاکید کرد: نظام بر پایه خون شهدا استوار است و هیچ کس حق ندارد آن را زیر سئوال ببرد و در مراسم جشن روز خبرنگار نیز چنین اتفاقی روی نداد.

ایرلاین ماهان به شیراز می آید

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تمام توان ما برای توسعه استان است، گفت: یکی از دغدغه های مسئولین و نمایندگان استان راه اندازی شرکت های حمل و نقل زمینی و هوایی است که در این راستا جلسات مختلفی برگزار شده به خصوص در بحث شرکت حمل و نقل هوایی فارس.

احمدی ادامه داد: شرکتی خریداری شده اما به این موضوع اکتفا نکردیم و جلساتی با آسمان و ماهان داشتیم، ماهان قول داده که مرکز جنوب خود را در فارس متمرکز کند و اینجا زیر ساختها را فراهم کرده ایم، قشم ایر نیز چنین قولی را داده است.

وی تاکید کرد: جذب سرمایه گذار در استان فارس ادامه دارد به خصوص در بخش هتلداری با تمام توان مشغول جذب هستیم و همچنین سرمایه گذار برج های دو قلو نیز مشغول طی کردن مراحل کاری خود است.

استاندار فارس در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص وضعیت بخش کشاورزی استان فارس، گفت: 25 درصد اشتغال مردم فارس در عرصه کشاورزی است و نمی شود به آن بی توجه بود به دنبال ساماندهی الگوی کشت و الگوی آبیاری هستیم تا از این وضعیت بهترین بهره برداری داشته باشیم.

احمدی با اشاره به اینکه در فارس تنها در دو شهرستان وضعیت صنعتی وجود دارد، گفت: از 29 شهرستان تنها دو شهرستان فارس صنعتی است ومابقی واحد های کوچک تولیدی و در برخی دیگر هیچ واحد تولیدی وجود ندارد.

وی در خصوص بسته گردشگری فارس نیز گفت: برای اولین بار تخت جمشید و پاسارگاد هیئت امنایی می شود که درآمد در همینجا بماند و به دنبال ایجاد یک سایت و نمایشگاه برای صنایع دستی در شیراز نیز هستیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه هیچ راهی به غیر از جذاب کردن شیراز نداریم تاکید کرد: شیراز باید برای گردشگران جذاب شود و در حالیکه امروز شاهد افزایش حضور گردشگران خارجی در استان فارس هستیم باید زیر ساختها و مکانهای جذاب را توسعه دهیم.

احمدی یادآور شد: متاسفانه برخی از افراد معترض به ساخت برج ها و مجموعه های مختلف اگر در زمان کریم خان زند هم بودند در مقابل ساخت بازار وکیل مقاومت می کردند که این حرکت آنها جای تاسف دارد.

وی در خصوص بانکها نیز گفت: بانکها اندوخته های مردم را دریافت می کنند و طبیعی است که در جایی هزینه کنند اما زمانیکه در فارس کسی به دنبال دریافت وام برای راه اندازی پروژه نمی آید بانکها هم باید به فکر راهی برای خود باشند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، گفت: هفته دولت رنگ و بوی دیگر دارد و ما در این دو هفته که به مناسبت یکمین سالگرد آغاز بکار دولت تدبیر و امید به دو هفته افزایش یافته پروژه های مختلفی را اجرایی خواهیم کرد.

احمدی افزود: دستاورد های دولت تدبیر و امید در دو بخش سیاست داخلی و خارجی مورد بحث است که خوشبختانه در استان فارس شاهد تاثیر گذاری مثبت این سیاست ها هستیم.

وی تاکید کرد: حضور بیش از 11 هیئت تجاری و سیاسی خارجی در استان فارس و رشد 200 درصدی گردشگر خارجی نشان از موفقیت سیاست های خارجی دولت دارد.

استاندار فارس تصریح کرد: در این هفته 945 پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و 345 میلیارد تومان در فارس اجرایی می شود.

احمدی تاکید کرد: ترمیم و بازسازی ویرانه های اقتصادی به جا مانده کار بسیار دشواری است که به زمان احتیاج دارد اما با تمامی کمبود ها و مشکلات اعتباری هیچ پروژه ای در استان فارس تعطیل نشد.

وی ادامه داد: خط دوم آبرسانی شیراز که 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد بدون وقفه در حال انجام است که امیدواریم طی دوسال آینده به بهره برداری برسد.

استاندار فارس ادامه داد: آزاد راه شیراز به اصفهان اعتباری معادل یک هزار و 700 میلیارد تومان نیاز دارد که این اعتبارات از مکانهای مختلف تامین و امروز پروژه در حال انجام است که امیدواریم طی سه سال به بهره برداری برسد.

احمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت مسکن مهر نیز گفت: مسکن مهر سنگی است که در چاه رفته 20 هزار نفر را در لپویی و 120 هزار نفر در صدرا باید بدون امکانات ساکن کنیم در حالیکه چنین کاری ممکن نیست.