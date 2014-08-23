هنوز سندی برای تأیید شهادت دانایی فر در دسترس نیست 

ابراهیم رحیم پور ، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر منتشر شده از شهادت دانایی فر، مرزبان ربوده شده ایرانی گفت: هنوز هیچ خبر مستندی مبنی بر شهادت دانایی فر در دسترس نیست.

وی افزود: در حال پیگیری مسئله هستیم اما هنوز هیچ سندی مبنی بر تأیید خبر شهادت ای مرزبان وجود ندارد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی؛ ایرنا؛ ساعتی پیش خبر شهادت جمشید دانایی فر یکی از مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی توسط گروهک تروریستی را به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان تایید کرد.