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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳

امشب، سفر معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه به چین/ مسکو مقصد بعدی سفر رحیم پور 

امشب، سفر معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه به چین/ مسکو مقصد بعدی سفر رحیم پور 

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه امشب به منظور مذاکرات دو جانبه به چین سفر می کند و در ادامه این سفر راهی روسیه خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم رحیم پور ، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه امشب راهی پکن خواهد شد . 

سفر رحیم پور به چین در راستای مذاکرات دو جانبه است .

معاون وزیر امور خارجه پس از سفر دو روزه خود به چین راهی مسکو خواهد شد .

سفر معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به روسیه نیز در راستای برگزاری اجلاس خزر و مقدمات برگزاری اجلاس سران دریای خزر است که در مهر ماه در روسیه برگزار خواهد شد .

وزیر امور خارجه کشورمان نیز روز جمعه عازم روسیه خواهد شد . سفر ظریف به روسیه در راستای مذاکرات دو جانبه و به منظور دیدار با وزیر امور خارجه روسیه است .

کد مطلب 2355456

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