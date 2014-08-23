امشب، سفر معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه به چین/ مسکو مقصد بعدی سفر رحیم پور 

به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم رحیم پور ، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه امشب راهی پکن خواهد شد .

سفر رحیم پور به چین در راستای مذاکرات دو جانبه است .

معاون وزیر امور خارجه پس از سفر دو روزه خود به چین راهی مسکو خواهد شد .

سفر معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به روسیه نیز در راستای برگزاری اجلاس خزر و مقدمات برگزاری اجلاس سران دریای خزر است که در مهر ماه در روسیه برگزار خواهد شد .

وزیر امور خارجه کشورمان نیز روز جمعه عازم روسیه خواهد شد . سفر ظریف به روسیه در راستای مذاکرات دو جانبه و به منظور دیدار با وزیر امور خارجه روسیه است .