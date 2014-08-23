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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

«جوجه تیغی» سراغ زندگی جوانان شیفته بازیگری می‌رود

«جوجه تیغی» سراغ زندگی جوانان شیفته بازیگری می‌رود

بهرام افشاری قصد دارد به عنوان اولین تجربه کارگردانی خود نمایش «جوجه تیغی» را بر اساس اتفاقاتی مستند، آبان‌ماه روی صحنه تئاتر ببرد.

افشاری که چند سالی است بازیگری در عرصه تئاتر حرفه‌ای را تجربه می‌کند، درباره اولین تجربه کارگردانی خود به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه‌ای را با نام موقت «جوجه تیغی» نوشته‌ام و قصد دارم این نمایشنامه را که تک بازیگر است و خودم در آن بازی می‌کنم، آبان‌ماه امسال در سالن استاد مشایخی روی صحنه ببرم.

این بازیگر جوان تئاتر درباره موضوع نمایشنامه «جوجه تیغی» یادآور شد: این نمایشنامه برگرفته از اتفاقات مستند زندگی خودم و دیگر بازیگران تئاتری است که از شهرستان به تهران آمده‌اند. در اصل «جوجه تیغی» روایتگر نسل دهه 60 بازیگران شهرستانی است که شیفته بازیگری بودند و در این راه اتفاقات متعددی برایشان رخ داد.

وی تأکید کرد: طی چهار سال اخیر درگیر نوشتن این نمایشنامه بودم. «جوجه تیغی» اثری کمدی نیست اما لحظات کمدی نیز دارد.

بهرام افشاری پیش از این در نمایش‌های متعددی از جمله «رمولوس کبیر»، «جن‌گیر»، «هیپوفیز» و «دن کامیلو» به ایفای نقش پرداخته است. وی قرار است در فیلم سینمایی «ایران برگر» به کارگردانی مسعود جعفری‌جوزانی به ایفای نقش بپردازد.

کد مطلب 2355465

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