تبدیل تمامی میادین خاکی فوتبال به زمین چمن مصنوعی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر شنبه در مراسم افتتاحيه سومين دوره مسابقات فوتبال جام محلات شهرداري تبريز يادواره شهداي غزه اظهار داشت: هم اکنون ورزشکاران زیادی در محلات تبریز در رشته فوتبال فعالیت می کنند که با توجه به توسعه این ورزش در شهر تبریز شاهد تبدیل تمامي ميادين خاكي فوتبال به زمين چمن مصنوعي خواهیم بود.

وی ادامه داد: این موضوع در بودجه سال جاری نیز در نظر گرفته شده است و به همین دلیل اجرای این پروژه هر چه سریع تر در دستور کار سازمان ورزش شهرداری قرار خواهد گرفت.

نجفی افزود: شهرداری تبریز توجه ویژه ای به موضوع ورزش شهروندی داشته که برگزاری این سری از مسابقات نیز در همین راستا است.

وی با اشاره به شرکت 300 تیم در این مسابقات گفت: حضور بيش از 300 تيم فوتبال محلات در اين محل نشان ديگري از توجه شهرداري به ورزش شهروندان دارد.

شهردار تبریز افزود: به طور یقین با تبديل اين ميادين و حضور جوانان با استعداد و پرنشاط تبريزي در اين ميدان ها شاهد شكوفايي بيش از پيش فوتبال تبريز خواهيم بود.

نجفی در خصوص حمایت شهرداری از ورزش قهرماني در کنار ايجاد زيرساخت هاي لازم جهت توسعه ورزش محلات گفت: حمايت از تيم ها و هيئت هاي ورزشي نيز جز برنامه هاي شهرداري تبريز است و در ساليان اخير ثمره اين حمايت را با كسب مقام هاي مهم كشور ديده ايم .

گفتنی است اين دوره از مسابقات محلات فوتبال تبريز با نام يادواره شهداي غزه در ميادين مختلف شهر تبريز و با حمايت سازمان ورزش شهرداري برگزار می شود.