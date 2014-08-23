سهم 70 درصدی قطار در جابجایی مسافران آذربایجان شرقی/ تردد 3 میلیونی مسافر در طول یکسال

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سه میلیون مسافر در طول یکسال از آذربایجان شرقی توسط قطار تردد می کنند، اظهار داشت: تاکنون تلاش کرده ایم حرکت تمام قطارها از مبدا استان به سایر مقصدها بدون تاخیر انجام پذیرد.

وی ارتقای کیفیت در ارایه خدمات و همچنین سیر و حرکت روان را از مهم ترین اهداف راه آهن جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: ارتقای کیفیت در ارایه خدمات و همچنین سیر و حرکت روان را سرلوحه کاری راه آهن قرار داده ایم و با عملیاتی کردن این هدف سعی داریم تا تاخیر در رسیدن به مقصد را حدالامکان کاهش دهیم.

مدیر کل راه آهن آذربایجان شرقی بازسازی طول خطوط، نصب چراغ های علایم، راه اندازی قطار نجات، تجهیز ایستگاه ها به نمایشگرهای ال ای دی و همچنین ساماندهی نمازخانه ها از جمله اقداماتی راه آهن آذربایجان شرقی برشمرد و گفت: با افزایش خدمات تلاش می کنیم تا مسافران برای تردد در سفر های خود قطار را ترجیح دهند.

موسوی حمل و نقل ریلی را امن ترین وسیله مسافرت دانست و اظهار داشت: برای افزایش ایمنی در این بخش تمام مسیرهای قطارها روزانه به صورت مستمر مورد بازبینی قرار می گیرند تا واگن ها بدون هیچ مشکلی در مسیرهای خود طی طریق کنند.