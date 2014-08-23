تمهیدات لازم برای برگزاری سرشماری کشاورزی 93 در دشتی فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری سرشماری کشاورزی سال 93 در شهرستان دشتی اظهار داشت:با توجه به نقش کشاورزی در اقتصاد و جایگاه آن در تولید و اشتغال سطح کشور و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی دارا بودن اطلاعات دقیق در بخش کشاورزی که از فعالیتهای اساسی کشور و شهرستان دشتی محسوب می شود ضروری است.

وی با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور افزود:از نیازهای مهم و اساسی این بخش اطلاعات دقیق از بهره برداران فعال در این عرصه است که به عنوان پایه ای برای برنامه ریزیهای آینده استفاده می شود.

مهرجو با بیان اینکه این سرشماری چهارمین سرشماری حوزه کشاورزی در کشور است به تغییرات عمده با توجه به رشد و توسعه عرصه کشاورزی شهرستان از جمله واگذاری تدریجی اراضی اشاره و بر لزوم دقت در آمار برداری با توجه به تغییرات عمده نسبت به سرشماری پیشین تاکید کرد.

وی تصریح کرد:این آمار مبنای برنامه ریزی است و اگر می خواهیم مسیر درست و هموار داشته باشیم آمار واطلاعات دقیق پایه و اساس کار است.

مهرجو بر همکاری و همیاری دستگاههای اجرایی ، بخشداران ونیروری انتظامی و نظامی در راستای اجرای شایسته فرمان ریاست جمهوری در این خصوص تاکید کرد.

فرماندار دشتی همچنین بستر سازی برای شناسایی معتمدین و مطلعین محلی را از هم اکنون ضروری دانست.

کشاورزی از بخش های مهم اقتصادی کشور است

مدیر کل آمار واطلاعات استانداری بوشهر نیز با اعلام این مطلب که دشتی از اولین شهرستانهایی است که برای تشکیل جلسه هماهنگی پیشقدم شده است اظهار داشت:امروزه بحث اطلاعات به عنوان پایه و اساس پیشرفت و توسعه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمدی باغملایی افزود:اطلاعات وآمار جهت گیری صحیحی در راستای اختصاص منابع و ظرفیت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی را فراهم می سازد.

وی ادامه داد:کشاورزی از بخش های مهم اقتصادی کشور است و از بخش های غالب اقتصادی ما محسوب می شود بویژه برای مناطقی مانند شهرستان دشتی که بیشتر مردم به آن وابسته هستند اهمیت جدی تری پیدا می کند.

محمدی باغملایی اضافه کرد:شهرستان دشتی در مقیاس کاری سرشماری از لحاظ حوزه جغرافیایی و تعداد بهره بردار پس از شهرستان دشتستان در رده دوم قرار دارد.

وی با اشاره به این مطلب که اطلاعات و آمار ، سرمایه هر کشوری محسوب میشود بر تبلیغات موثر و اعتماد سازی در بین بهره برداران بخش کشاورزی برای ارائه آمار صحیح تاکید کرد.

برنامه ریزیهای آینده بخش کشاورزی بر اساس سرشماری کشاورزی صورت می گیرد

محمدی باغملایی همچنین شناسایی ، معرفی و استفاده از معتمدین و مطلعین محلی که در این زمینه اهمیت فراوانی از لحاظ ارائه آمار واطلاعات محلی دارند را خواستار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی نیز گفت:این اطلاعات پایه ومبنا بخش کشاورزی قرار می گیرد و می تواند در استفاده از منابع و توزیع عادلانه آن موثر باشد.

امرالله احمدی افزود:در این سرشماری احصاء آمار دقیق مد نظر است چرا که تمام برنامه ریزیهای آینده بخش کشاورزی بر این اساس شکل خواهد گرفت.

وی تغییرات بسیار در آمار بخشهای مختلف بخش کشاورزی از جمله چاههای برقدار،دام،طیور،اراضی،گلخانه ها و غیره را بر شمرد و همکاری ادارات استانی وشهرستانی جهت انجام دقیق سرشماری را خواسار شد.