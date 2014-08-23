رییس شورای شهر از کاریکاتورهای غزه بازدید کرد/ نقاشی به سبک پولاک

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعي، رييس شوراي شهر تهران از نمايشگاه كاريكاتور غزه در موزه هنرهاي معاصر فلسطين ديدن كرد.

احمد مسجد جامعي رئيس شوراي شهر تهران به همراه «صلاح زواوی» سفير فلسطين در ايران، «عظيم بابايي» شهردار منطقه 6 و چند تن از مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ميراث فرهنگي و همچنين جمعي از فعالان عرصه حمايت از فلسطين، روز جمعه 31 مرداد از نمايشگاه «غزه از نگاه كاريكاتوريست‌هاي دنيا» بازديد كردند.

مسجد جامعي در اين ديدار بر آگاهي بخشي بيشتر مردم دنيا بر لزوم حمايت از مردم بي دفاع غزه تاكيد كرد و نقش هنرمندان را در نمايش عمق اين فجايع انساني پررنگ دانست.

نمايشگاه«غزه از نگاه كارتونيست‌هاي دنيا» با همكاري انجمن هنرهاي تجسمي انقلاب و دفاع مقدس و موزه هنرهاي معاصر فلسطين برپا شده است و شامل 80 كاريكاتور از كارتونيست‌هاي 20 كشور دنياست.

برزيل، چين، كوبا، آلمان تا تركيه، لبنان، سوريه و هند از جمله شركت كنندگان در این نمایشگاه به شمار مي‌روند كه شرايط مردم غزه و فلسطين را در آثارشان به تصوير كشيده است. همچنين آثاري از هنرمندان ايراني نيز در اين نمايشگاه به تماشا گذاشته شده است.

اين نمايشگاه، از 22 مرداد گشايش يافته و تا 6 شهريور ماه ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان مي‌‌توانند براي بازديد از اين نمايشگاه به نشاني ميدان فلسطين، خيابان برادران شهيد مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 74، موزه هنرهاي معاصر فلسطين مراجعه كنند.

بازدید از کارگاه های سمپوزیوم مجسمه سازی

دانشجویان علاقه مند به بازدید از کارگاه های مجسمه سازی «سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی معاصر پدیده» می توانند با هماهنگی با روابط عمومی این سمپوزیوم به بازدید از این کارگاه ها بپردازند.

این سمپوزیوم بین المللی در نظر دارد با توجه به اهمیت مشاهده روند ساخت یک اثر هنری و ایجاد گفت وگو با هنرمندان داخلی و بین الملل و ابراز علاقه برخی از دانشجویان علاقه مند، در روزها و ساعت های خاص در هفته امکانی فراهم آورد تا دانشجویان بتوانند به شکل گروهی به بازدید از کارگاه های مجسمه سازی شهر رویایی پدیده بپردازند.

با توجه به برگزاری این سمپوزیوم در شهر رویایی پدیده شاندیز دانشجویان سایر شهرهای ایران در صورتی که ساکن استان خراسان باشند می توانند با هماهنگی از طریق روابط عمومی این سمپوزیوم بین المللی به بازدید از کارگاه های مجسمه سازی سمپوزیوم بپردازند.

سمپوزیم بین المللی مجسمه سازی معاصر پدیده از ۲۵مرداد تا ۱۴شهریور سال ۹۳در شهر رویایی پدیده برگزار می شود.



نقاشی به سبک جکسون پولاک



نمایشگاه آثار علی میرزا جانی نقاش خودآموخته عصر جمعه 31 مردادماه 93 درگالری شکوه آغاز به کار کرد.

میرزا جانی نقاش خود آموخته ای است که در اولین نمایشگاه انفرادی خود 25 اثر اکسپرسیونیسم انتزاعی با تکنیک اکریلیک بر روی بوم ارائه داده است.

او که هشت سال است به شکل حرفه ای نقاشی می کند و تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی شرکت داشته است در مورد علاقه اش به نقاشی گفت: از سالهای کودکی و نوجوانی به هنر نقاشی علاقه مند بودم و نقاشی کشیدن یکی از آرزوهایم بود. با آنکه سالهاست در زمینه آرایشگری مشغول کار هستم و تاکنون هفت جلد کتاب رمان چاپ کرده ام، علاقه ام به نقاشی مرا به این سمت سوق داد.

او اضافه کرد: شروع کارم در زمینه نقاشی با خرید رنگ آغاز شد، بعد از آن با یک بوم و قلم مو شروع به کار کردم. شب های زیادی تا صبح با رنگ ها بازی می کردم و آنها را با هم ترکیب می کردم. ابتدا آثار نقاشی دیگر هنرمندان را کپی می کردم، پس از آن با کشیدن اثری از طبیعت که پاپیونی بر روی آن زده شده بود، آثاری در رابطه با حمایت و گرامی داشت محیط زیست و طبیعت کار کردم و مشغول انجام آثاری شدم که حاوی پیامی باشد، پس از این دوره مدتی است که بر روی آثار این نمایشگاه متمرکز هستم. در این نمایشگاه نیز سعی کرده ام کارهایی ارائه دهم که پیام حمایت از طبیعت در آن مستتر باشد برای مثال در اثری برگ های سبز رنگ را با رنگ های طلایی و نقره ای پوشانده ام تا ارزش آن مشخص شود و پیامم را از این طریق بیان کنم.

میرزا جانی علاوه بر آنکه نقاشی می کشد در زمینه آرایشگری فعال است و تا کنون هفت جلد کتاب رمان از او به چاپ رسیده ، او تجربه ساخت مجسمه های سفالی از طبیعت را نیز دارد.

آثار میرزاجانی فی البداهه خلق می شوند، او برای نقاشی کردن هیچ یک از آثار این نمایشگاه از قبل تصیم نگرفته و همه در لحظه بر روی بوم نقش بسته اند. هنرمند با قلم مو و کاردک رنگ ها را بر روی بوم پرتاب کرده و آنها را هدایت می کند، در واقع میرزا جانی خود را با احساسات و درونیاتش همراه می سازد و نقاشی هایش را تا جایی پیش می برد که احساس رضایت کند.

او در مورد هفت کتاب رمانی که تاکنون از وی منتشر شده است اضافه کرد: قسمت یادگیری مغزم حروف الفبا را نمی پذیرد، برای به چاپ رساندن رمان هایم قصه را می گویم، ضبط می کنم، پس از آن به کمک همسرم نوشته می شود و بعد آن را ویراستاری می کنم و غلط های نثر ادبی اش را می گیرم. رمان هایی که تاکنون چاپ کرده ام در زمینه دین، جامعه شناسی، فلسفه و عرفان بوده است.

علی میرزا جانی متولد 1330 است، او حدود هشت سال است که به صورت حرفه ای نقاشی می کند، این اولین نمایشگاه انفرادی وی محسوب می شود، میرزا جانی تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی شرکت داشته است. از او تاکنون هفت کتاب رمان منتشر شده است.

نمایشگاه نقاشی های علی میرزا جانی با حضور اکبر زنجانپور، بهروز بقایی، مسعود فروتن و جمعی از هنرمندان و علاقه مندان در گالری شکوه آغاز به کار کرده است و تا چهارشنبه پنجم شهریورماه 93 دایر است.

علاقه مندان می توانند همه روزه از ساعت 17 تا 21 از این آثار در گالری شکوه واقع در سه راه فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان شهید سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، شماره 19 بازدید کنند.





