به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی گفت: در سفر هیئت دولت به استان اردبیل، اعتبارات بسیار خوبی برای پروژه های آبی استان تدارک دیده شده که با تخصیص آن پروژه های آبی استان جان تازه ای می گیرند.

میدانی تصریح کرد: متاسفانه با تزریق حداقلی منابع مالی، بسیاری از پروژه های آبی کشور دوره طولانی برای تکمیل را طی کرده اند که سد گیوی نیز از جمله آنهاست و با تدابیر جدید این مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی عدم استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش آب را متذکر شد و افزود: به دلیل پایین بودن بهای آب مصرفی در بخش کشاورزی و شرب، متاسفانه بخش آب کشور نمی تواند از منابع مالی بخش خصوصی استفاده بهینه ای داشته باشد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود: بخش آب کشور با برنامه ریزی مناسب ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد که در آینده با معقول سازی قیمت آب شرب و کشاورزی، می توان قدم های بسیار مناسبی در این زمینه برداشت.

میدانی گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا از فرصت بسیار مناسبی که برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد در جهت سرمایه گذاری در بخش آب بهره مند شویم و با این اقدام پروژه های آبی کشور جان دوباره ای خواهد گرفت.

وی بیان داشت: به دلیل عدم بازگشت سرمایه، بخش خصوصی آمادگی خوبی برای سرمایه گذاری در بخش آب را ندارد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو عدم مطابقت قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی و شرب را عمده ترین مشکل بخش آب کشور ذکر کرد و افزود: تا قیمت آب بهای کشاورزی و شرب اصلاح نشود، قدم های موثر و خوبی از طرف بخش خصوصی برداشته نخواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اینکه چندین سد در کشور داریم که متاسفانه با وجود آغاز آبگیری آنها، به دلیل کمبود اعتبارات ساخت شبکه های آبیاری آنها شروع نشده است گفت: باید با تدابیر مناسب از بخش خصوصی و توانایی سرمایه گذاران این بخش برای تکمیل پروژه ها استفاده کنیم.